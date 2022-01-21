"Отсутствует какая-либо информация, военные не находились в командировке": УГО о сообщениях про отдых семьи Зеленского на Сейшелах
В Управлении государственной охраны сообщили, что не сопровождали семью президента Владимира Зеленского на отдых на Сейшелах, о чем недавно заявили журналисты
Об этом передает УП .
Журналисты поинтересовались: сколько государственных охранников сопровождали семью Зеленского на Сейшельских островах с 5 по 16 января; как оплачивались билеты, проживание и расходы этих сотрудников УГО; использовали ли они документы прикрытия; каков полный перечень охранников; на каких основаниях сотрудники УГО получили доступ в аэропорт "Борисполь", использовали номера прикрытия, а также нарушали скоростной режим.
"В Управлении государственной охраны проработан ваш запрос на доступ к публичной информации от 17.01.2022 и сообщаем, что в указанные вами даты ни один из военнослужащих УГО не находился в командировке за границей, - говорится в сообщении.
В УГО отметили, что отсутствует "любая информация о пребывании семьи президента за границей".
- Напомним, журналисты сообщили, что супруга президента Украины Елена Зеленская с детьми, родственниками и друзьями втайне отдохнули на Сейшелах в пятизвездочном отеле Hilton.
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