"Отсутствует какая-либо информация, военные не находились в командировке": УГО о сообщениях про отдых семьи Зеленского на Сейшелах

Об этом передает УП .

Журналисты поинтересовались: сколько государственных охранников сопровождали семью Зеленского на Сейшельских островах с 5 по 16 января; как оплачивались билеты, проживание и расходы этих сотрудников УГО; использовали ли они документы прикрытия; каков полный перечень охранников; на каких основаниях сотрудники УГО получили доступ в аэропорт "Борисполь", использовали номера прикрытия, а также нарушали скоростной режим.

"В Управлении государственной охраны проработан ваш запрос на доступ к публичной информации от 17.01.2022 и сообщаем, что в указанные вами даты ни один из военнослужащих УГО не находился в командировке за границей, - говорится в сообщении.

В УГО отметили, что отсутствует "любая информация о пребывании семьи президента за границей".

Напомним, журналисты сообщили, что супруга президента Украины Елена Зеленская с детьми, родственниками и друзьями втайне отдохнули на Сейшелах в пятизвездочном отеле Hilton.



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