Отсутствие запчастей ставит под угрозу боеспособность поставленных Украине немецких гаубиц, - Spiegel

Об этом сообщает издание Spiegel.

Как выяснили журналисты, после поставки в Украину 14 Panzerhaubitzen 2000 года федеральное министерство обороны не смогло вовремя заказать крупные пакеты запасных частей для регулярного ремонта систем вооружения и, таким образом, поддержание их в боеспособном состоянии.

Между тем, значительная часть артиллерийских систем, поставленных Германией, нуждается в ремонте из-за интенсивного использования на фронте на востоке Украины. В кругах бундесвера говорили, что украинцы сейчас выпускают около 300 снарядов в день, что влечет за собой сильный износ систем вооружения.

Также издание сообщает, что недавно в Литву было доставлено шесть немецких гаубиц для проведения технического ремонта. Однако, поскольку необходимых запасных частей к гаубицам не оказалось ни в промышленности, ни у бундесвера, техникам пришлось одну из гаубиц разобрать на части и пока оставить ее в Литве.

Отсутствие запчастей сейчас парализует работу так называемого ремонтного хаба, который Германия хочет создать в Словакии до середины декабря для ремонта доставленного туда вооружения.

В конце октября Литва согласилась отремонтировать для Украины по меньшей мере 12 гаубиц PzH2000, поврежденных на войне.

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