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Главная Экономика Отсутствие ЗАЭС в энергобалансе Украины не создаст серьезных угроз для прохождения осенне-зимнего периода, - эксминистр энергетики Продан
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Отсутствие ЗАЭС в энергобалансе Украины не создаст серьезных угроз для прохождения осенне-зимнего периода, - эксминистр энергетики Продан

6 сентября, 2022 вторник
22:39
Экономика

Юрий Продан, министр топлива и энергетики Украины 2007-2010 гг., отметил, что напряженность в энергосистеме Украины может возникнуть уже в ноябре и, возможно, нам потребуется отказаться от экспорта электроэнергии и ограничивать максимальную нагрузку энергосистемы в определенные часы

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Конечно, ЗАЭС самая мощная станция в Европе. Однако, исходя из того баланса, который мы будем иметь в этом году на осенне-зимний период, можем говорить, что отсутствие в энергобалансе Украины Запорожской АЭС не создаст серьезной угрозы для прохождения периода осень-зима. Потому что сегодня уменьшено потребление, также мы сохраним генерирующие мощности, которые сейчас работают. Напряженность  в энергосистеме может возникнуть уже в ноябре, а это зависит от того, какой будет температура воздуха, и, возможно, нам потребуется отказаться от экспорта электроэнергии и ограничивать максимальную нагрузку энергосистемы в определенные часы. Я считаю, что мы должны в ситуации, отсутствия ЗАЭС в нашей энергоситеме, пройти зиму без веерных отключений, но с определенным напряжением", - прокомментировал эксминистр топлива и энергетики.

Юрий Продан отметил, что Запорожская АЭС должна быть украинской, страна будет развиваться и крайне нужны такие мощности, даже для того, чтобы поддерживать энергонезависимость европейских стран.

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Украина
война с Россией
оккупированные территории
Запорожская АЕС
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