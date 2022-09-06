Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Конечно, ЗАЭС самая мощная станция в Европе. Однако, исходя из того баланса, который мы будем иметь в этом году на осенне-зимний период, можем говорить, что отсутствие в энергобалансе Украины Запорожской АЭС не создаст серьезной угрозы для прохождения периода осень-зима. Потому что сегодня уменьшено потребление, также мы сохраним генерирующие мощности, которые сейчас работают. Напряженность в энергосистеме может возникнуть уже в ноябре, а это зависит от того, какой будет температура воздуха, и, возможно, нам потребуется отказаться от экспорта электроэнергии и ограничивать максимальную нагрузку энергосистемы в определенные часы. Я считаю, что мы должны в ситуации, отсутствия ЗАЭС в нашей энергоситеме, пройти зиму без веерных отключений, но с определенным напряжением", - прокомментировал эксминистр топлива и энергетики.



Юрий Продан отметил, что Запорожская АЭС должна быть украинской, страна будет развиваться и крайне нужны такие мощности, даже для того, чтобы поддерживать энергонезависимость европейских стран.

Ранее сообщалось, что российская армия обстреляла Запорожскую атомную электростанцию сегодня, 1 сентября. В результате обстрелов отключился пятый энергоблок, повреждена линия резервного питания станции.

Отключение Запорожской атомной электростанции не снизит угрозу, так как внутри остается ядерный материал.

3 сентября ЗАЭС лишилась подключения к последней внешней линии электропередачи. В настоящее время станция продолжает подавать электроэнергию через резервную линию.

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