Отсутствие украинских пенсий и зарплат на оккупированных территориях: в Энергодаре российский канал распространил фейки
В Энергодаре на Запорожье россияне распространили фейки, якобы на оккупированных территориях Украина не будет платить зарплаты бюджетникам, а также пенсии
Об этом рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов в телеграмме .
"На одном из пропагандистских каналов оккупантов в Энергодаре появилось сообщение, что Украина "остановила" выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, находящимся на оккупированных территориях. Аналогичные слухи запустили и об украинских пенсиях – якобы их больше не будет", - сообщил он .
Дмитрий Орлов подчеркнул, что это информационные вбросы, а россияне увеличивают количество фейков, чтобы побуждать украинцев получить гражданство РФ.
"Ведь они увидели, что желающих получить эту сомнительную бумажку в Энергодаре и на других территориях оказалось гораздо меньше, чем они рассчитывали. Поэтому в ход пошло все: уговоры, шантаж, устрашение, искусственно созданное чувство безнадежности", - пояснил мэр.
Он призвал не поддаваться на провокации, несмотря на то, что из-за ограниченного доступа к интернету получать своевременную информацию трудно.
"Но вы должны знать: Украина никогда добровольно не откажется от своих граждан и делает все, чтобы приблизить день вашего освобождения. Энергодар – это Украина!" – подчеркнул Дмитрий Орлов.
- 13 июня президент Владимир Зеленский подчеркнул, что вся территория Украины, в частности Энергодар, будет деоккупирована.
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