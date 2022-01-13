"Отсутствие существенных изменений работает против РФ": политолог Басараб объяснил новые угрозы Кремля отсутствием понимания, что делать дальше

Об этом он сказал в эфире программы "Итоги".



"Еще вчера, было понятно, что Россия с высокой вероятностью проигрывает этот блиц, который она навязала Украине и Западу. Начиная с осеннего накопления войск на границах, дальше последовали ультиматумы, угрозы и после того – требование России сесть с ней за стол переговоров Пожалуй, когда Россия начинала эту игру, они не могли представить, что все будет продолжаться так, как оно происходит в последние дни.Очевидно, Кремль рассчитывал на то, что это все произведет свое впечатление, т.е. Байденом испугается и, соответственно, НАТО пойдет на уступки или согласится выполнять требования, которые выдвинула Россия", - считает политолог.



По мнению Басараба, никто никого не испугался и практически все требования России были отброшены до начала переговоров.



"Мы имеем такую ситуацию, когда отсутствие каких-либо существенных изменений в общей диспозиции работает против

России. Именно поэтому мы слышим с ее стороны очень суетливые и противоречивые заявления, они очень похожи на истерику. Еще большие угрозы чередуются с призывами идти на компромиссы. У Кремля нет понимания, что нужно делать дальше, потому что они рассчитали, что все испугаются и выполнят их условия. Этого не произошло", - сказал он.



Политолог добавил, что Россия уже сегодня, с высокой вероятностью, потерпела поражение.



"Результатов они не достигли, мало того, они могут получить противоположные результаты. Мы слышим сегодня из Вашингтона, что США могут пойти на ужесточение санкций. Кроме того, эта наглая риторика России привела к тому, что США объявили тот перечень санкций, которые испытывает Россия , если дальше будет идти на эскалацию. Это такие санкции, которые могут поставить Россию буквально за несколько недель на колени, поэтому Россия критически зависит от Запада во многих компонентах", - подытожил Басараб.

Как сообщалось ранее, 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. По словам генсека Альянса, между Россией и НАТО остались серьезные разногласия по Украине, которые будет сложно преодолеть. Также он заявил, что есть риск нового конфликта в Европе, и отметил важность диалога с РФ.

13 января в Вене состоялось заседание ОБСЕ, направленное на ослабление напряженности из-за наращивания российских войск у границы с Украиной. Новый глава ОБСЕ заявил, что в первую поездку посетит восток Украины, где уделит внимание состоянию мирных жителей в условиях войны.

Глава миссии США при ОБСЕ заявил, что Минские соглашения можно воплотить тогда, когда Россия выполнит обязательства по безопасности.