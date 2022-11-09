Об этом рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире Еспресо.

"То, что ракетоносители оттягиваются до Новороссийска, перебазируются и пытаются сейчас не выходить на боевое дежурство, не может убаюкивать наше население, потому что применение ракет вполне возможно даже оттуда", - подчеркнула она.

По словам Натальи Гуменюк, ПВО требуется дополнительное время, чтобы подготовиться к реагированию на столь далекие запуски ракет, впрочем, бывали случаи, когда ракетоносители экстренно выходили в море в течение нескольких часов и производили пуск.

"Отсутствие (ракетоносителей, - ред.) на дежурстве - конечно, немного дает выдохнуть, но все же не снять напряжение абсолютно, поэтому понимаем, что несколько часов - и ракетоноситель может появиться в Черном море, пуски ракет вполне вероятны из бухты, где базируется корабль. Это опасно, но когда ж они (оккупанты, - ред.) думали о своей безопасности? Восемь боевых кораблей на дежурстве, в том числе два десантных, - галочка, что они есть, но скрываются, потому что немножко боятся", – заметила она.

На вечер 8 ноября в Черном море в пунктах базирования оставались все корабли-носители крылатых ракет.

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