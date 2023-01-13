Такое мнение он высказал в эфире Еспресо .

"Сейчас очень интересно посмотреть, прекратятся ли массированные ракетные обстрелы, потому что это будет означать, что действительно Суровикину сказали: "Все! Достаточно твоих армагеддонов , потому что отсутствие света у украинцев не влияет на поле боя". А с другой стороны, Герасимов и его генералы традиционны, готовились на опыте Холодной войны и могут сейчас предложить Путину традиционную крупную операцию снова типа "Прыжка мангуста"", - прокомментировал военный эксперт.

Михаил Самусь добавил, если они снова начнут, например, наращивать силы в Беларуси, то сразу будет понятно, что они последовали концепции повторения "Прыжка мангуста", возможно, с большими силами.

"Герасимов со своими генералами смогут предложить Путину мобилизовать 500 тысяч и попытаться еще раз пойти в наступление. Конечно, это уже будет операция не на три дня, но в любом случае могут попытаться отрезать украинские войска от поставок или как-нибудь провести операцию на Западную Украину или прорвать фронт на Донбассе. То есть будут признаки: если ракетные обстрелы прекратятся, которые были через каждые несколько дней по 100 ракет разного типа, то это будет означать, что Герасимов действительно предложил новый план, но в любом случае для подготовки ему нужно как минимум 2 месяца, хотя мобилизация идет, однако она должна быть намного интенсивнее. Сегодня стала известна информация, что в РФ отменили бронь для мужчин, имеющих троих детей, соответственно, Путин будет пытаться забирать всех, кого можно", - отметил Самусь.

11 января российские СМИ сообщили, что глава российского генштаба Валерий Герасимов назначен командующим объединенной группировкой войск, воюющих против Украины

12 января Институт изучения войны отметил, что Путин назначил Герасимова, чтобы ослабить влияние Пригожина и силовиков.

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