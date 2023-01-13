Отсутствие ракетных обстрелов будет свидетельствовать о том, что Герасимов предложил Путину новый план, - военный эксперт Самусь
Эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает, что Герасимов и его генералы могут сейчас предложить Путину снова традиционную крупную операцию типа "Прыжка мангуста"
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо .
"Сейчас очень интересно посмотреть, прекратятся ли массированные ракетные обстрелы, потому что это будет означать, что действительно Суровикину сказали: "Все! Достаточно твоих армагеддонов , потому что отсутствие света у украинцев не влияет на поле боя". А с другой стороны, Герасимов и его генералы традиционны, готовились на опыте Холодной войны и могут сейчас предложить Путину традиционную крупную операцию снова типа "Прыжка мангуста"", - прокомментировал военный эксперт.
Михаил Самусь добавил, если они снова начнут, например, наращивать силы в Беларуси, то сразу будет понятно, что они последовали концепции повторения "Прыжка мангуста", возможно, с большими силами.
"Герасимов со своими генералами смогут предложить Путину мобилизовать 500 тысяч и попытаться еще раз пойти в наступление. Конечно, это уже будет операция не на три дня, но в любом случае могут попытаться отрезать украинские войска от поставок или как-нибудь провести операцию на Западную Украину или прорвать фронт на Донбассе. То есть будут признаки: если ракетные обстрелы прекратятся, которые были через каждые несколько дней по 100 ракет разного типа, то это будет означать, что Герасимов действительно предложил новый план, но в любом случае для подготовки ему нужно как минимум 2 месяца, хотя мобилизация идет, однако она должна быть намного интенсивнее. Сегодня стала известна информация, что в РФ отменили бронь для мужчин, имеющих троих детей, соответственно, Путин будет пытаться забирать всех, кого можно", - отметил Самусь.
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