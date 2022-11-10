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Отсутствие Путина на саммите G20 – это признак слабости, испуга и изоляции, - дипломат Щерба

10 ноября, 2022 четверг
19:21
Мир

Александр Щерба, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии 2014-2021 гг., считает, что Путин, получая оплеухи от ВСУ, не готов к оплеухам на международной площадке, поэтому отправляет на саммит Лаврова

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

Дипломат прокомментировал то, что Россию на встрече Большой двадцатки будет представлять не президент РФ Путин, а министр иностранных дел Лавров: "Конечно, Путин испугался, потому что он получает от ВСУ такие оплеухи, что оплеухи еще и на международной площадке для Путина были бы очень болезненными, к тому же пришлось бы пройти через прошедший Лавров на заседание министров иностранных дел G20. Кроме того, позор России, который пережил Лавров на предыдущей встрече, продолжится на этом саммите".

Александр Щерба отметил, что понятно отсутствие на этом саммите президента Украины Владимира Зеленского из-за войны, к тому же Украина не входит в Большую двадцатку, поэтому Зеленский был бы только гостем на саммите.

"А Россия является членом G20 и не приезд ее главы на саммит – это признак слабости, испуга, позора и изоляции, в которую попала Россия из-за своих позорных решений. Членство в Большой двадцатке определяется уровнем экономического развития страны, объемом бюджета, поэтому будем надеяться, что в результате этой войны уровень экономики и бюджет РФ упадет до такого уровня, что пребывание этого государства среди более или менее развитых стран будет бессмысленным", - подытожил Щерба.

  • 8 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите Большой двадцатки в онлайн-формате.
  • В тот же день президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Путин также примет участие в саммите дистанционно.
  • В то же время бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Путин не будет участвовать в саммите G20.
  • 10 ноября CNN сообщили, что президент России Владимир Путин не посетит саммит G20, а поедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Видео
Украина
Россия
Владимир Путин
Индонезия
Владимир Зеленский
саммит G20
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