Отсутствие электричества, платная медицина и принудительный набор в армию РФ: Власенко рассказал о ситуации в Северодонецке
Руководитель Северодонецкого района Луганской области Роман Власенко рассказал о ситуации, которая разворачивается на временно оккупированных территориях после проведения псевдореферендумов
Об этом стало известно с эфира телеканала "Эспрессо".
"Если о Северодонецке, то у них завершаются мероприятия по распределению должностей после так называемых первых выборов, есть информация об активизации мобилизации, начинается призыв", - сказал он.
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Комментируя ситуацию с уровнем жизни населения, Власенко отметил, что никаких изменений к лучшему не ожидает, подготовка к зиме фактически провалена.
Более-менее какие-то мероприятия проходят в Северодонецке, связанных с централизованным отоплением, какие-то мини-котельные они поставили. Зима будет тяжелая, есть перебои с электроэнергией и водой, я думаю, что спрос увеличился немного в последнее время, а мощности не хватает. Снова проблемы с финансами у оккупантов, снова задолженности по зарплате, медицина становится платной, возвращение в Советский Союз не произошло", - подчеркнул он.
Ситуация на ТОТ Луганщины
Еще в июле в ОВА сообщали , что в Северодонецке российские спецслужбы проверят предателей, расспрашивая, есть ли у них родные на неоккупированных территориях. Жителей, пытающихся позвонить в Украину, заставляют рыть окопы.
Впоследствии стало известно , что оккупационные власти на Луганщине отказались включать мобильный интернет на контролируемых ею территориях – якобы по соображениям безопасности.
Также сообщалось , что жители временно оккупированного Северодонецка уже более полугода живут без мобильной связи и интернета, отключивших захватчики. Людям приходится ходить в отдаленные деревни, чтобы позвонить.
25 сентября сообщалось , что на многоэтажках прифронтовых городов Луганщины, с крыш которых раньше можно было поймать покрытие для связи, кафиры развешали предупреждение, что за телефонный разговор есть угроза попасть "на подвал".
30 сентября экспредседатель Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил , что оккупационные власти создали перечень подростков, которых можно мобилизовать уже через полгода.
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