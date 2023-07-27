Отсутствие атак ракетами "Оникс" может свидетельствовать об удачном "хлопке" в Джанкое, - Гуменюк

Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"Угроза для Украины остается с моря, с суши, из воздуха. Поскольку у врага есть и флот, и воздушные силы, и береговые ракетные комплексы. В частности, отсутствие атак именно ракетами "Оникс" может свидетельствовать об удачном "хлопке" в Джанкое, но еще абсолютного подтверждения мы не получили", – отметила Гуменюк.

Капитан 1 ранга также добавила, что враг способен применять ракеты воздушного базирования.

"Из-за определенной паузы, которая требовалась для производства ракет, оккупанты применили Х-101, Х-555, которые еще способны производить, и производство которых не остановлено. Кроме того, захватчики имеют запас Х-22, которые модернизируют до уровня Х-32 .Россияне имеют много ракет "Искандер" категории "К", которые идентичны калибрам и категории "М", баллистические", - подчеркнула Гуменюк.

Утром 24 июля в временно оккупированном Крыму местные слышали мощные взрывы. Глава оккупационных властей полуострова Сергей Аксенов заявил, что украинские беспилотники якобы поразили состав БК в Джанкойском районе.

Что говорят в минобороны РФ

По данным министерства обороны России, в течение ночи 24 июля была якобы пресечена "попытка киевского режима совершить террористическую атаку" по объектам на территории полуострова Крым. Там заявляют, что из Украины выпущено 17 беспилотников.

По их словам, 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще 3 - упали на территории полуострова.

Кроме того, якобы три БПЛА были уничтожены средствами ПВО. В минобороны РФ отмечают, что в результате "террористической атаки" пострадавших нет.