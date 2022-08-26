Отступление россиян из Херсона будет означать для Путина потерю авторитета, - полковник СБУ Костенко

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Основные резервы армии РФ накапливаются в Крыму, а затем идут на Юг по железной дороге или маршевыми колоннами на левый берег реки Днепр, в район Каховки, Мирного и других населенных пунктов. А дальше по двум магистралям, Антоновскому мосту и Новокаховской дамбе, переезжают на правый берег, и это практически единственное место, где такой плацдарм имеет российская армия", - прокомментировал полковник СБУ.



Роман Костенко считает, что понимая, какие силы и средства там имеет противник, и что их соединяет только два моста, соответственно, если все возможные переправы уничтожить, то враг может оказаться в оперативном окружении.



"Поэтому с военной точки зрения, пока идут активные действия на Востоке и россияне пытаются там продавить наши позиции, то на Юге правильно было бы им отойти и закрепиться на левом берегу Днепра. Потому что вражеская группировка на правом берегу очень уязвима, даже при том количестве войск, которое там есть. Но, мне кажется, это политическое решение Путина, потому что он считает, что оставить Херсон - это потеря его авторитета, хотя нам это на руку и у нас приоритет, потому что мы имеем построенные линии обороны. В любой момент мы сможем эту группировку закрыть на правом берегу реки Днепр. И потом уже будут другие расстановки сил и средств. При правильной организации наступательной или блокирующей операции они могут быть под сильной угрозой", - пояснил Костенко.

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