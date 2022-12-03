Отступление из ЗАЭС для россиян станет вторым Херсоном, – эксглава Госинспекции ядерного регулирования
Утрата контроля над Запорожской атомной электростанцией станет для России большим проигрышем и это произойдет
Об этом в эфире Еспресо сказал эксглава Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков.
"Если РФ покинет Запорожскую АЭС и уведет с площадки военных и представителей Росатома, то для них это будет второй Херсон. Они ее держат как инструмент шантажа и устрашения всего мира", - отметил он.
По мнению эксчиновника, россияне будут держаться за ЗАЭС всеми возможными способами и методами, потому что они используют ее как военную базу.
"Они понимают, что наши военные не будут ее увольнять высокоточной артой или РСЗО и для них станция является таким щитом. На мой взгляд, это для них будет большим проигрышем, который мы все ждем. Они ЗАЭС не удержат", - подытожил Плачков.
- По данным РосСМИ, Россия готова покинуть территорию оккупированной Запорожской атомной электростанции в обмен на бесперебойный транзит нефти и газа через Украину.
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