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Главная Новости Отступающий год в РФ. "Конец спецоперации", 18:00

Отступающий год в РФ. "Конец спецоперации", 18:00

9 января, 2023 понедельник
17:50
Новости

Кремлевские прихвостни сменили курс, войны уже не хотят. План восстановления захваченных территорий от Путлера. У Гиркина-Стрелкова свои прогнозы на будущее Московии

Больше о "пабеде" россиян, которая превратилась в "побег", расскажет и покажет Анна-Ева Мельник в программе "Конец спецоперации".

ВСУ развенчали мифы о "непобедимости России" и ее "второй армии мира". Каждый понедельник в 18:00 смотрите "Конец спецоперации". Это авторская программа Анны-Евы Мельник. В которой журналистка рассказывает о падении "русского мира" и реальной жизни на московских болотах.

война с Россией
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