Отступая от Тростянца, российские войска заменировали объекты инфраструктуры, а также кладбище, - глава ОВА

Об этом он заявил в своем видеообращении .

"К сожалению, в наших освобожденных общинах остается много заминированных объектов, много заминированных полей, обочины дорог, даже заминировали в Тростянце кладбище. К сожалению, погиб один местный житель, шедший по улице, по обочине дороги, и там нарвался на растяжку ", - подчеркнул Живицкий.

По его словам, произошел еще один инцидент – собака спасла жизнь своей хозяйке. Животное побежало по дороге вперед и попало на растяжку, этим собака уберегла жизнь жительнице общины.



Напомним, 26 марта Вооруженные силы Украины освободили город Тростянец Сумской области от российской оккупации.

Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в освобожденном от захватчиков Тростянке в Сумской области остается много заминированных объектов, среди которых больница.

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