Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Российские оккупанты подрывают все логистические пути за собой, пытаясь отступать. Это мосты, переезды и дороги. Таким образом они пытаются замедлить контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Также такими действиями они хотят максимально нанести ущерб инфраструктуре Украины", - подчеркнул Головня.

Советник городского головы Херсона рассказал, что оккупанты пытаются нанести максимальный ущерб инфраструктуре города.

"Что касается самого города Херсона, то есть проверенная информация, что российские оккупанты взорвали упавшую в парк городскую телевышку. Надеемся, что никто из гражданских не пострадал от таких действий россиян. Также есть информация, что оккупанты взорвали ряд электроопор и линий электропередачи в городе. Была информация о ТЭЦ. Однако эти данные еще предстоит подтвердить", - добавил он.