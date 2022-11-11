Отступая, оккупанты подрывают за собой все логистические пути, - советник городского головы Херсона Головня
Советник городского головы Херсона Роман Головня сообщил, что российские оккупанты подрывают за собой все логистические пути на Херсонщине и возле города
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Российские оккупанты подрывают все логистические пути за собой, пытаясь отступать. Это мосты, переезды и дороги. Таким образом они пытаются замедлить контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Также такими действиями они хотят максимально нанести ущерб инфраструктуре Украины", - подчеркнул Головня.
Советник городского головы Херсона рассказал, что оккупанты пытаются нанести максимальный ущерб инфраструктуре города.
"Что касается самого города Херсона, то есть проверенная информация, что российские оккупанты взорвали упавшую в парк городскую телевышку. Надеемся, что никто из гражданских не пострадал от таких действий россиян. Также есть информация, что оккупанты взорвали ряд электроопор и линий электропередачи в городе. Была информация о ТЭЦ. Однако эти данные еще предстоит подтвердить", - добавил он.
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