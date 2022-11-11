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Отступая, оккупанты подрывают за собой все логистические пути, - советник городского головы Херсона Головня

11 ноября, 2022 пятница
15:16
война с Россией

Советник городского головы Херсона Роман Головня сообщил, что российские оккупанты подрывают за собой все логистические пути на Херсонщине и возле города

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Российские оккупанты подрывают все логистические пути за собой, пытаясь отступать. Это мосты, переезды и дороги. Таким образом они пытаются замедлить контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Также такими действиями они хотят максимально нанести ущерб инфраструктуре Украины", - подчеркнул Головня.

Советник городского головы Херсона рассказал, что оккупанты пытаются нанести максимальный ущерб инфраструктуре города.

"Что касается самого города Херсона, то есть проверенная информация, что российские оккупанты взорвали упавшую в парк городскую телевышку. Надеемся, что никто из гражданских не пострадал от таких действий россиян. Также есть информация, что оккупанты взорвали ряд электроопор и линий электропередачи в городе. Была информация о ТЭЦ. Однако эти данные еще предстоит подтвердить", - добавил он.

  • Ночью 11 ноября в ОК "Юг" также рассказали, что ситуация на их направлении остается стабильно напряженной , а ВСУ продолжают продвигаться ближе к левому берегу Днепра.

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Украина
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
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