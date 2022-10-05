Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке.

На Южнобужском направлении обстрелов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Вышетарасовка, Добрая Надия, Ильинка, Марганец, Красногригорьевка, Никополь, Покровское, Большое Артаково, Андреевка, Степная Долина, Безымянное, Мирное, Луч, Широкое, Белогорка и Лозовое.

При покидании противником населенных пунктов Херсонской области солдаты РФ минуют объекты инфраструктуры и частные помещения, запрещают любое перемещение местных жителей.

По состоянию на 4 октября официально подтверждено освобождение и восстановление украинской власти еще в восьми населенных пунктах Херсонской области.

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