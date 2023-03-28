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Аналитика

Отступать от Угледара мы не собираемся, а скорее – наоборот. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
28 мартa, 2023 вторник
22:33
Статьи Сергей Згурец

Ожидается, что вот-вот на Угледарском направлении враг снова активизируется, потому что план у него неизменен - перегруппироваться и еще раз попытаться пробиться на линию Курахово - Покровск - Константиновка

Ситуация возле Угледара

Сначала мы сделаем упор на участке фронта, который я попытался сравнить с Чернобаевкой, но потом понял, что это неправильно. Направление, о котором пойдет речь, имеет ряд собственных ярких отличий, прежде всего благодаря мужеству, стойкости и мастерству наших воинов. Это участок нашей обороны, где враг проиграл величайшее танковое сражение , именно так эмоционально писали об этих событиях зарубежные издания. Это там, где несколько раз подряд был уничтожен личный состав 155-й бригады морской пехоты РФ , где в боях исчез добровольческий батальон "Алга" из Татарстана, где за колоссальные потери у врага, едва ли не впервые, сняли командующего Восточным военным округом РФ генерала- полковника Рустама Мурадова.

карта Вугледар 28.03

Конечно, речь идет об Угледаре и его окрестностях. Там вроде бы сейчас не так активно после крайне горячего периода. Но ожидается, что вот-вот враг снова активизируется, потому что план у него неизменен - перегруппироваться и снова попытаться пробиться на линию Курахово - Покровск - Константиновка. А еще попытаться отодвинуть украинские войска вглубь нашей территории как можно дальше от транспортных путей, которые пересекают пока оккупированный юг. Мы понимаем, что от Угледара идет одно из кратчайших направлений к побережью Азовского моря. Итак, отступать мы не собираемся, а скорее – наоборот. Но это, конечно, пока мое предположение. Больше деталей мы сейчас узнаем от наших воинов, воюющих на Угледарском или как сейчас называет Генштаб, Шахтерском направлении.

Александр Войтко, военнослужащий ВСУ, рассказал, что его подразделение регулярно выполняет задачи на Угледарском направлении. Бои там давно не прекращаются , но стали менее масштабными. После массированных атак с привлечением бронетехники, когда враг был разгромлен и понес огромные потери в живой силе и технике, тогда россияне перешли на тактику атак отдельных наших позиций в городе и вокруг. Враг пытается атаковать отдельные наши позиции с помощью бронетехники и поддержки пехоты. Такие атаки продолжаются до сих пор на отдельные позиции ВСУ. Но если сравнивать с предыдущими атаками, то эти стали менее масштабными.

Войтко объяснил, что особенностями нашей обороны на этом участке есть естественный фактор. Угледар расположен на высотах, подходы к городу хорошо просматриваются. Однако главная черта того, что оборона Угледара является удачной – это героизм и навыки украинских воинов. Там хорошо организована система обороны. Командование разработало успешный план защиты города. Во время первых массированных вражеских штурмов были обнаружены колонны противника. Артиллерия произвела огненное впечатление по противнику. Были правильно расположены минные поля. На минных полях значительная часть вражеской техники взорвалась. Основной чертой является героизм пехотных частей, в основном это 72-я наша бригада. Тогда определенная часть бронетехники российских окупантов смогла прорваться к нашим позициям, поэтому бои продолжались на коротких дистанциях. У нас паники не было, никто не отступил. На коротких дистанциях было уничтожено много бронетехники из противотанковых гранатометов и других средств, которые были у пехоты. Были случаи, когда русские танки переезжали наши окопы и мы их уничтожали уже огнем в спину. Там шли бои, как в фильмах о Второй мировой войне. Наша пехота показала чудеса выдержки и героизма.

Военнослужащий ВСУ отметил, что у противника недостаточно возможностей для эффективного разминирования, именно это и продемонстрировали вражеские штурмы Угледара. Постоянно значительная часть техники россиян теряется на минных полях, так как удачно организована система обороны этого населенного пункта. Эпизодически происходят налеты штурмовой авиации противника, но преимущественно с расстояния и неприцельно самолеты наносят ракетные удары по нашим позициям. Враг также использует и некоторые виды своих дронов, однако их не такое большое количество, поэтому значительную проблему эти дроны пока нам не составляют. Однако враг развивается и разведывательных дронов у него становится больше.

Александр добавил, что на этом направлении у врага сил еще достаточно, хотя есть дефицит в живой силе и технике. Напомню, что были обескровлены бригады морской пехоты 155 и 40, которые были основной силой российских оккупационных войск для наступления на Угледар. Известны уже случаи, когда в плен попадали матросы Тихоокеанского флота РФ, то есть не кадровые морские пехотинцы, а матросы, которых сняли с кораблей и отправили на пополнение в эти бригады. Но все еще противник имеет достаточно значительное количество и живой силы, и техники даже без резервов на этом направлении.

Боец подытожил, что есть два варианта в дальнейших действиях врага, либо он успокоится, то есть бои будут без масштабных атак, либо, возможно, с привлечением резервов он попытается наступать на Угледар снова. ВСУ ко всем вариантам готовы и уже показывали врагу, чем заканчиваются его штурмы.

Сотрудничество Украины и Польши – БТР ONCILLA

Сейчас мы слышим все больше новостей, что наши западные партнеры передают нам новые образцы, здесь итанки Leopard и Challenger и БМП Bradley. Сегодня было заявлено, что Франция наконец-то передаст Украине ЗРК SAMP/T с противоракетными возможностями, также больше боеприпасов. Но на этом фоне крайне важно выделять поставки нашему войску оружия и техники украинского производства или совместных проектов с участием Украины. И такие примеры есть. На днях была информация о том, что подразделения ГУР Министерства обороны Украины получили новые бронетранспортеры Oncilla. Ранее такие БТРы поступили в Сил специальных операций.

Есть хорошая возможность поговорить о БТР Oncilla с разработчиками этой машины.

Александр Лещенко, заместитель директора Конструкторского Бюро "Берил", рассказал, что БТР Oncilla - это пример эффективного сотрудничества украинских и польских оружейников. Машина была разработана для военных целей. В наше войско уже поставлена 31 единица. Эти машины успешно выполняют боевые задания на войне против России. У пользователей есть положительные отзывы. Отмечается высокая проходимость машины в условиях бездорожья и достаточная огневая мощь, а также уровень защищенности, равный второму уровню стандарта НАТО. Кроме того, машина отличается надежной трансмиссией и автоматизированностью управления. С помощью нажатия одной клавиши водитель включает и выключает раздаточную коробку. Есть возможность автоматического управления давлением в шинах. Через переднюю панель осуществляется руководство узлами и агрегатами, контроль за их функционированием. Машина оснащена дистанционно управляемым боевым модулем, являющимся результатом сотрудничества украинских и польских разработчиков. Тепловизионная камера и ночное устройство наблюдения позволяют эффективно применять машину в условиях плохой видимости или ночью с выключенными средствами освещения.

Заместитель директора Конструкторского Бюро "Берил" добавил, что корни Oncilla от украинского бронетранспортера "Дозор", но машина была переработана и доработана, а сейчас производится на мощностях польской компании Mista. Конструкторское бюро "Берил" является официальным представителем этого проекта в Украине и занимается техническим и технологическим сопровождением Oncilla. Завершена разработка нового боевого модуля под пулемет 14,5 мм. Сейчас КБ "Берил" занимается развертыванием производственных мощностей на территории Украины для производства машин и боевых модулей. Также создается база по ремонту, обслуживанию и обеспечению всего жизненного цикла этой машины на территории Украины.

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