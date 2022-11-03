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Отстроен мост в Стоянке, разрушение которого помешало оккупантам взять Киев

3 ноября, 2022 четверг
11:05
война с Россией

Восстановлен мост через реку Ирпень на трассе М-06 Киев – Чоп в селе Стоянка, разрушенный в первые дни полномасштабной войны, чтобы помешать оккупантам взять столицу

Об этом сообщил Укравтодор.

"Разрушенный в конце февраля мост на Житомирской трассе стал существенным препятствием для планов оккупантов оцепить Киев. После окончательного освобождения северной части Украины от российских военных, дорожники обустроили на месте взорванного сооружения временную объездную дорогу и понтонную переправу. Впрочем, проехать там мог только легковой транспорт , грузовикам приходилось объезжать лишние десятки километров", - говорится в сообщении пресс-службы.

"После деоккупации менее чем через два месяца на остатках старых конструкций возобновили левый проезд моста. Уже в мае возобновили движение по трассе М-06 для грузового автотранспорта и приступили к капитальному восстановлению правой части разрушенного моста", - добавили в ведомстве.

Таким образом, 3 ноября заработали оба проезда мостом в Стоянке.

  • Фильм "Область Героев", ставший первой кинореконструкцией реальных героических историй украинцев в Ирпене и других городах и селах Киевщины, выйдет в кино 24 ноября.

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