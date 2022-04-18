Отстранить Путина от власти может только капитуляция РФ в войне с Украиной или внутренние процессы в самой России, - Герасимчук
Директор программы Региональных инициатив и соседства Совета внешней политики Украинская призма Сергей Герасимчук считает, что основными причинами отстранения Путина от власти может стать капитуляция РФ в войне с Украиной или начало внутренних политических процессов
Такое мнение он высказал в эфире "Эспрессо.TV"
“Если говорить о Путине, то у меня складывается мнение, что он будет идти до конца, поскольку для него на кону стоит собственная жизнь. Не только его мечты о "великой России" и тотальной власти, но и уже собственной жизни. И сейчас нет никаких причин, которые бы убедили его пойти на какие-то уступки, кроме внутренних процессов в самой России. Только радикальные внутренние процессы в РФ смогут отстранить от власти Путина”, - пояснил Герасимчук
Герасимчук добавил, что еще одной причиной для отстранения Путина от власти может стать капитуляция РФ в войне против Украины. По мнению Герасимчука, других оснований для смены власти у России нет.
“Я также считаю, что полная капитуляция РФ в войне тоже станет одной из причин отстранения Путина от власти. Ситуация с самими россиянами сейчас очень тяжелая. Там телевизор побеждает холодильник и потому на какие-то радикальные внутренние процессы в РФ надеяться бесполезно. Другое дело – самые богатые люди России. Они привыкли к роскошной жизни. Пока санкции не сработали в полной мере, но мы уже слышим нытье российских олигархов. Поэтому именно они могут стать движущей силой в отстранении Путина от власти", - добавил Герасимчук
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