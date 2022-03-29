Отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий сбежал в Вену, - Схемы

Об этом сообщают журналисты проекта "Схемы".

"17 марта его семья (жена Ольга и двое детей) выехали на автомобиле BMW из Украины. Сам Тупицкий официально границу не пересекал. Последние данные о пересечении границы – это прилет из Турции 22 февраля", - говорится в сообщении.

Однако журналисты обнародовали фото, сделанные, по их утверждению, в Вене 24 марта, возле гостиницы Stefanie.

Также они отмечают, что Тупицкому 59 лет, поэтому он не имел права покидать территорию Украины в период военного положения.

Напомним, 28 декабря Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Александра Тупицкого от должности главы Конституционного суда сроком на два месяца.

29 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи на 2 месяца

В мае 2021 года следователи ДБР направили в суд обвинительный акт в отношении Александра Тупицкого. Его обвиняют в подкупе свидетелей.

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