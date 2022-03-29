Отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий сбежал в Вену, - Схемы
В столице Австрии Тупицкого увидели и сфотографировали 24 марта
Об этом сообщают журналисты проекта "Схемы".
"17 марта его семья (жена Ольга и двое детей) выехали на автомобиле BMW из Украины. Сам Тупицкий официально границу не пересекал. Последние данные о пересечении границы – это прилет из Турции 22 февраля", - говорится в сообщении.
Однако журналисты обнародовали фото, сделанные, по их утверждению, в Вене 24 марта, возле гостиницы Stefanie.
Также они отмечают, что Тупицкому 59 лет, поэтому он не имел права покидать территорию Украины в период военного положения.
- Напомним, 28 декабря Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Александра Тупицкого от должности главы Конституционного суда сроком на два месяца.
- 29 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи на 2 месяца
- В мае 2021 года следователи ДБР направили в суд обвинительный акт в отношении Александра Тупицкого. Его обвиняют в подкупе свидетелей.
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