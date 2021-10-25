Отстранения от работы работников, которые избегают обязательной COVID-вакцинации, начнутся с 8 ноября
Кабинет министров принял постановление о порядке отстранения от работы работников, которые избегают обязательной вакцинации от COVID-19
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №1096 от 20 октября 2021 года, опубликованном на Правительственном портале.
Согласно тексту документа, руководителям государственных органов, руководителям предприятий, учреждений и организаций с поручается обеспечить отстранения от работы работников, обязательность прививки от COVID-19 которых определена перечнем и которые отказываются или уклоняются от проведения прививок.
Отмечается, что постановление не коснется тех работников, которые имеют абсолютные противопоказания для прививки от COVID-19 и предоставили соответствующее медицинское заключение.
Согласно постановлению, на время такого отстранения оплата труда сотрудника будет проводиться в соответствии с законодательством. Отстранение сотрудников проводится путем издания приказа или распоряжения руководителя с обязательным доведением его до сведения лиц, которые отстраняются. Срок отстранения устанавливается до устранения причин, которые его обусловили.
В документе отмечается, что новый порядок вступает в силу с 8 ноября.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.27
Покупка 26.27Продажа 26.52
-
EUR
Покупка 30.43Продажа 30.8
- Актуальное
- Важное