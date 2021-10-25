Отстранения от работы работников, которые избегают обязательной COVID-вакцинации, начнутся с 8 ноября

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №1096 от 20 октября 2021 года, опубликованном на Правительственном портале.



Согласно тексту документа, руководителям государственных органов, руководителям предприятий, учреждений и организаций с поручается обеспечить отстранения от работы работников, обязательность прививки от COVID-19 которых определена перечнем и которые отказываются или уклоняются от проведения прививок.



Отмечается, что постановление не коснется тех работников, которые имеют абсолютные противопоказания для прививки от COVID-19 и предоставили соответствующее медицинское заключение.



Согласно постановлению, на время такого отстранения оплата труда сотрудника будет проводиться в соответствии с законодательством. Отстранение сотрудников проводится путем издания приказа или распоряжения руководителя с обязательным доведением его до сведения лиц, которые отстраняются. Срок отстранения устанавливается до устранения причин, которые его обусловили.



В документе отмечается, что новый порядок вступает в силу с 8 ноября.

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