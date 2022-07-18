Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



Виталий Шабунин отметил, что причины, озвученные президентом об устранении Венедиктовой и устранении Баканова , не являются основными, потому что к ГБР и к нацполиции больше вопросов.



"При этом Баканова и Венедиктову выбрасывают, потому что нацполиция и ГБР уже в руках Олега Татарова, а СБУ и ОГП еще не были, теперь будут. Потому что начинающие исполнять обязанности и в первом, и во втором случае – это очевидно люди из его круга, с ним связаны и гуляли в него на дне рождения, празднуя "убийство" уголовного наказания против Татарова", - пояснил глава правления Центра противодействия коррупции.



Шабунин подчеркнул, что реальной причиной является отдание правоохранительного органа и СБУ в руки Олега Татарова.



"И теперь это монопольная власть над правоохранительной системой одного человека и это, как вы понимаете, не президент. Если мы говорим о духе конституции, то это прямо отрицает ее дух. Я вам скажу, что такого не было, даже во времена Януковича, потому что тогда разные группы влияли на разные правоохранительные органы, хотя они все были под Януковичем, но это были разные группы. А теперь мы имеем полную монополию одной группы над всей правоохранительной и части судебной систем. И это уже - злая история", - подчеркнул Виталий Шабунин.

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