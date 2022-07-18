English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество Отстранение Венедиктовой и устранение Баканова дают монопольную власть над правоохранительной системой одному человеку, и это не президент, - Шабунин
Эксклюзив

Отстранение Венедиктовой и устранение Баканова дают монопольную власть над правоохранительной системой одному человеку, и это не президент, - Шабунин

18 июля, 2022 понедельник
11:22
Общество Иван Баканов и Ирина Венедиктова

Виталий Шабунин, глава правления Центра противодействия коррупции, убежден, что реальной причиной отстранения Венедиктовой и устранения Баканова является передавание правоохранительному органу и СБУ в руки Олега Татарова.

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

Виталий Шабунин отметил, что причины, озвученные президентом об устранении Венедиктовой и устранении Баканова , не являются основными, потому что к ГБР и к нацполиции больше вопросов.

"При этом Баканова и Венедиктову выбрасывают, потому что нацполиция и ГБР уже в руках Олега Татарова, а СБУ и ОГП еще не были, теперь будут. Потому что начинающие исполнять обязанности и в первом, и во втором случае – это очевидно люди из его круга, с ним связаны и гуляли в него на дне рождения, празднуя "убийство" уголовного наказания против Татарова", - пояснил глава правления Центра противодействия коррупции.

Шабунин подчеркнул, что реальной причиной является отдание правоохранительного органа и СБУ в руки Олега Татарова.

"И теперь это монопольная власть над правоохранительной системой одного человека и это, как вы понимаете, не президент. Если мы говорим о духе конституции, то это прямо отрицает ее дух. Я вам скажу, что такого не было, даже во времена Януковича, потому что тогда разные группы влияли на разные правоохранительные органы, хотя они все были под Януковичем, но это были разные группы. А теперь мы имеем полную монополию одной группы над всей правоохранительной и части судебной систем. И это уже - злая история", - подчеркнул Виталий Шабунин.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb




 

Видео
Украина
СБУ
ГБР
Иван Баканов
Ирина Венедиктова
Читайте также:
Путін
17 июля, 2022 воскресенье
Россия готовится к новому этапу наступления, – разведка
путін путлер
17 июля, 2022 воскресенье
Путин начал готовить дочь стать его преемницей, – советник министра МВД Денисенко
Андрій Піонтковський
17 июля, 2022 воскресенье
Путин потерял контроль над ситуацией в Кремле, - Пионтковский
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.09
    Покупка 36.09
    Продажа 37.15
  • EUR
    Покупка 36.03
    Продажа 37.3
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
18 июля
12:01
Иван Баканов
Устранение Баканова и Венедиктовой с должностей не означает их увольнения, - Офис президента
11:59
Заработал чат-бот для помощи украинским абитуриентам
11:40
Стало известно, где будут показывать матчи сборной Украины после закрытия каналов Ахметова
11:37
Шведский ритейлер H&M объявил, что полностью уходит из России
11:24
Седьмой пакет санкций ЕС против России – ни о чем, как и шестой, – экономический эксперт Клочок
11:22
В Новой Каховке горят вражеские склады с боеприпасами, – советник главы Херсонской ОВА
11:00
Министр цифровой информации анонсировал автоматическую регистрацию ООО для физлиц
10:56
Украина завершила Всемирные игры-2022 с медальным рекордом
10:44
Пытали пленных украинцев: полиция идентифицировала 17 представителей карательных служб "ДНР"
10:32
Сергей Шойгу
Шойгу приказал оккупантам на Донбассе уничтожить HIMARS
10:21
Украинские издатели призвали Зеленского немедленно подписать закон о ввозе и распространении литературы из РФ
09:55
Москва. Кремль
Власти Москвы предупредили, что в городе вскоре будут раздаваться сирены
09:54
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России по состоянию на утро 18 июля
09:39
Инфографика
Курс валют 18 июля: евро подорожал
09:30
Олаф Шольц
Германия не отменит санкции в случае заключения мира на условиях России, - Шольц
09:27
Херсоноблэнерго призвало не вестись на враждебные призывы платить за электричество на счета оккупантов
09:24
Эксклюзив
Сейчас на территории Украины у российских войск более 1500 танков и 3500 БМП, - Згурец
09:14
Инфографика
РФ потеряла за сутки 150 военных, 7 бронемашин, 3 средства ПВО и танки, - Генштаб ВСУ
08:58
В Британии назвали фаворита в борьбе за должность премьера по итогам теледебатов
08:49
Оккупанты убили двух гражданских на Донбассе за 17 июля
08:41
Николай Княжицкий
Венедиктова остается генпрокурором. До увольнения Верховной Радой
08:28
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
По всей вероятности, ВСУ освободят Херсонщину в августе, - заместитель главы Херсонского облсовета Соболевский
08:28
В британской разведке объяснили, зачем РФ перебрасывает войска на Херсонщину и Запорожье
08:28
Эксклюзив
Оккупанты обстреляли Николаев ракетами С-300, - пресс-офицер ВСУ Николаевской ОВА Плетенчук
08:26
Авиакатастрофа украинского Ан-12 в Греции: найдены тела восьми членов экипажа
08:25
китай
Китай не будет сидеть сложа руки, наблюдая за войной в Украине, - МИД КНР
08:02
Россияне выпустили более 60 снарядов по Никополю: разрушены дома, задело энергетическое предприятие
08:00
Эксклюзив
РСЗО HIMARS в Вооруженных Силах Украины: на что способно это высокоточное оружие
07:35
В ходе стрельбы в торговом центре США погибли по меньшей мере три человека
07:17
Враг штурмует территории вблизи Григоровки, однако отошел от Новолуганского, Каменки и Углегорской ТЭС, - Генштаб ВСУ
06:39
Россия затягивает войну в Украине, ведь не имеет территориальных достижений, - ISW
06:19
Украину ждет новая волна внутренних переселенцев: в чем причина
05:54
Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным на G20
05:32
николаев
В Николаеве прогремело около 10 взрывов
05:18
ВСУ предупредили о минной угрозе: могут дрейфовать
02:14
Украинские военные в Германии начали учиться управлять зенитками Gepard
01:47
На фото Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удары по пунктам россиян на Юге
01:21
Оккупанты обстреляли Печенеги на Харьковщине: один человек погиб
01:05
На фото последствия обстрела в Сумской области
За сутки россияне обстреляли Сумскую область более 50 раз
00:51
Заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко
Обязанности генпрокурора будет временно выполнять Алексей Симоненко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV