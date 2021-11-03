Отстранение Тупицкого: Верховный Суд прекратил производство
Кассационный административный суд в составе Верховного Суда остановил производство об отстранении от должности судьи Конституционного суда Александра Тупицкого
Об этом заявили в пресс-службе Верховного Суда.
"2 ноября суд продолжил рассмотрение дела №9901/43/21 по иску Александра Тупицкого об обжаловании указа президента от 29 декабря 2020 года №607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" (об отстранении от должности судьи сроком на два месяца) ) с момента его принятия", - говорится в сообщении.
Коллегия судей заслушала ходатайство стороны ответчика о прекращении производства по решению Конституционным судом дела по представлению 49 депутатов о конституционности указа президента Украины №607/2020 от 29 декабря 2020 года.
В свою очередь, Верховный суд удовлетворил ходатайство стороны ответчика, остановив производство по делу №9901/43/21, пока не вступит в законную силу решение Конституционного суда Украины по делу.
- Напомним, президент Владимир Зеленский в декабре 2020 года издал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда Украины.
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