Отстраивая Украину после войны, следует ориентироваться и на Восток, а не только на Запад, - аналитика Золкина

Об этом в комментарии Еспресо заявила аналитик фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина, которая более двух месяцев работала экспертом в Катаре, на телеканале "Аль Джазира".

"Сейчас так выглядит, что мы ориентируемся либо на экспроприацию российских активов, либо на вливание США, G7 и ЕС. Но есть страны, традиционно являющиеся экономическими инвесторами. Катар – одна из таких стран.

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Россия до 24 февраля была одним из их больших инвестиционных направлений. Они не налагали санкций на Россию, но заморозили какие-либо вливания в российскую экономику. Катар – это очень богатая страна, заинтересованная в международном бизнесе, поэтому я думаю, что после заключения окончательного соглашения о поражении Российской Федерации, когда наше государство уже будет принимать международные инвестиции, инвесторы придут в Украину», – отметила Золкина.

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Она подчеркивает, что для того чтобы привлечь катарские инвестиции для восстановления Украины, нужно работать над этим уже сейчас.

"Когда мы думаем о какой-то бизнес-активности или принятии решений в Западном мире, то нам кажется, что Запад – очень медленный, осторожно принимает решения. На Ближнем Востоке время идет еще медленнее. То есть чтобы получить инвестиции через 7 лет нам нужно работать уже вчера ", – подчеркнула Мария Золкина.

Полный текст интервью у Марии Золкиной читайте на Еспресо скоро.