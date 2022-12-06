Отстоять Бахмут: Parimatch помогает ВСУ на одном из самых тяжелых направлений фронта

С первых дней полномасштабной войны россии в Украине город Бахмут в Донецкой области контролируется украинской армией. Хотя последние 5 месяцев российские силы не оставляют попыток оккупировать этот населенный пункт, Вооруженные Силы Украины держат оборону города и дают отпор агрессору.

Украинские защитники под Бахмутом сейчас как никогда нуждаются в помощи для эффективной обороны на одном из самых сложных направлений фронта. Учитывая это, Parimatch принял участие в обеспечении отдельных подразделений ВСУ критически необходимым оборудованием. В частности, бренд профинансировал ремонт нескольких автомобилей с передовой, закупил и передал медицинское оборудование для автомобилей скорой помощи, а также вспомогательные средства для организации мобильной прачечной и душевой.

“Мобильность, мужество и нестандартное мышление украинских защитников покорили весь цивилизованный мир. Каждый день настоящие борцы за независимость делают невозможное – деоккупируют украинские земли на юге и замедляют наступления агрессора на востоке Украины. Меньше всего, что мы можем сделать для наших героев – благодарить их за противостояние российской агрессии и помогать решать их потребности на передовой”, – отметила Наталья Гилевич, CEO Parimatch Ukraine.

Напомним, с начала полномасштабной войны Parimatch предоставил помощь Украине на 295 млн гривен, основная часть которой – на адресные запросы ВСУ.