Отставки в Раде: Разумков обратится к антикоррупционным органам для проверки информации о подкупе депутатов

Об этом он заявил в ходе согласительного совета, передает Еспресо.TV.

"Мы сегодня много видим слухов, много сплетен, много информации в СМИ. Существуют разговоры, что кто-то кому-то предлагает 50, 70, 100 тыс. за голос за некоторые отставки. Я не совсем понимаю, в каких кабинетах это происходит, кто ведет такие переговоры . Но это точно влияет на деятельность и на имидж ВР, на фоне другого, что происходит иногда с нашими коллегами следующая информация точно нам с вами не добавляет ", - подчеркнул Разумков.

Спикер ВР заявил, что официально обратится к антикоррупционным органам для проверки такой информации.

"Я лично почти уверен, что это не соответствует действительности, но я бы хотел обратиться к антикоррупционным органам, чтобы они все же взяли эту информацию проработали и, надеюсь, опровергли те данные, которые мы сегодня с вами видим. О чем я обращусь и официально ", - отметил он.



Как известно, в СМИ появилась информации, что ОПУ ведет разговоры с чиновниками относительно голосов за определенные отставки в Раде. Так, некоторым чиновникам обещают денежные вознаграждения в конвертах. Например, руководителям комитетов за агитацию за отставку спикера ВР Дмитрия Разумкова вроде бы пообещали премию - 100 тыс. долларов, депутатам предлагают меньше. В СМИ сообщают, что для этого даже назначили ответственного человека за сбор голосов - Давида Арахамию.

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