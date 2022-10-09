Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Пока Шойгу нужен Путину. Он нужен ему для того, чтобы исполнять роль козла отпущения. Поскольку вся критика, не долетающая до Путина, останавливается на Шойгу. И, по моему мнению, Шойгу абсолютно лоялен Путину. Он обязан ему всем, что имеет", - объяснил Мельник.

Эксперт убежден, что Шойгу уйдет в отставку без своей инициативы.

"Возможно Шойгу и сам хотел бы подать в отставку, однако Путин его не отпустит до тех пор, пока он исполняет роль громоотвода. Поэтому очевидно, что Шойгу не отправят в отставку. Скорее всего, он сам попросит об увольнении, но тогда, когда это позволит ему Путин", - добавил он

6 октября в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что президент РФ Владимир Путин пока воздерживается от увольнения министра обороны Сергея Шойгу , но пытается переложить вину за поражение в войне на него. Путин ищет поддержки среди силовиков, пытаясь укрепить свои позиции



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