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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией Отставки Шойгу не будет. Он исполняет роль козла отпущения для Путина, - военный эксперт Мельник
Эксклюзив

Отставки Шойгу не будет. Он исполняет роль козла отпущения для Путина, - военный эксперт Мельник

9 октября, 2022 воскресенье
18:07
война с Россией путлер шойгу

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник считает, что Шойгу нужен Путину, чтобы именно он брал на себя критику о провале на фронтах

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Пока Шойгу нужен Путину. Он нужен ему для того, чтобы исполнять роль козла отпущения. Поскольку вся критика, не долетающая до Путина, останавливается на Шойгу. И, по моему мнению, Шойгу абсолютно лоялен Путину. Он обязан ему всем, что имеет", - объяснил Мельник.

Эксперт убежден, что Шойгу уйдет в отставку без своей инициативы.

"Возможно Шойгу и сам хотел бы подать в отставку, однако Путин его не отпустит до тех пор, пока он исполняет роль громоотвода. Поэтому очевидно, что Шойгу не отправят в отставку. Скорее всего, он сам попросит об увольнении, но тогда, когда это позволит ему Путин", - добавил он


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Россия
Владимир Путин
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