Отставки правительств в Европе не связаны с войной в Украине, - эксперт-международник Яковлев

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы должны понимать, что если происходят два параллельных события, то не обязательно они имеют взаимосвязанные последствия. То есть тот тезис, который подают Орбан и россияне, что из-за Украины в Европе есть политическая нестабильность и некоторые правительства подают в отставку, неправильный. Обвинять Европейский Союз – это тоже большая ошибка", - объяснил Яковлев.

Эксперт отметил, что в Европейском Союзе действительно есть проблемы, связанные с голосованием некоторых стран.

"Мы знаем, как российская пропаганда вкладывается в то, чтобы дискредитировать украинских беженцев в Европе. С другой стороны, в Европейском Союзе действительно есть проблемы. Им нужно менять свою систему голосования. Потому что если все члены ЕС голосуют за какое-то решение, но есть единичные страны, которые голосуют против, это создает политические проблемы для всего европейского континента. Речь, конечно, о Венгрии. Венгрия действительно очень странно себя ведет, и для меня самое удивительное то, что Орбан защищает российского религиозного деятеля Кирилла Гундяева. Поэтому я бы не связывал то, что война в Украине повлияло на ЕС и европейские правительства. Это не так", - добавил он.

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