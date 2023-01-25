Увольнение не является ответственностью.

И, что более важно, не является признаком обновления системы.

Это замена единичных частей. С точки зрения системного подхода на общее поведение системы это оказывает слабое влияние. Определяющее значение имеет структура. В нашем случае — это "корпоративная культура" власти, ее глубинные правила игры. Она умеет амортизироваться и сохраняться при таком точечном воздействии.

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Единственным признаком изменения самой системы станет начало производства ею других материальных результатов. В мирное время это был бы экономический рост и прогресс с другими индикаторами благосостояния

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Такой же системный подход учит, что единственным признаком изменения самой системы будет начало производства ею других материальных результатов. В мирное время это был бы экономический рост и прогресс с другими индикаторами благосостояния.

Что это должно быть сейчас – сказать сложнее. Если есть мнения, что такое хорошее государственное управление сейчас, поделитесь, пожалуйста. Что должно пойти и что должно начаться? Какие материальные результаты мы сможем увидеть? Это и будет индикаторами "очистки" и "перезагрузки". Не количество отставок.

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Об авторе. Алексей Тимофеев, автор курса в Академии Делойт в Украине, экс-руководитель Смарт-Холдинг

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