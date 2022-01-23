Отставки командующего ВМС ФРГ недостаточно, Берлин должен изменить свою политику в отношении Киева, - украинский посол Мельник

Об этом дипломат заявил сегодня, 23 января 2021 года, передает Еспресо.TV.



"Хотя Украина приветствует своевременную отставку командующего Военно-Морскими Cилами Германии Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к политике Германии", - написал Мельник в твиттере.



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По словам Андрея Мельника, немецкое правительство "должно изменить свою политику в отношении Киева".

Как сообщалось, командующий Военно-Морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что "Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется". Также он публично выразил сомнение в реалистичности членства Украины в Северо-Атлантическом Оборонном Альянсе.

После этого в Министерство иностранных дел Украины для предоставления объяснений вызвали посла Федеративной Республики Германия в Украине Анку Фельдгузен.

Вечером 22 января стало известно, что Кай-Ахим Шенбах подал в отставку.