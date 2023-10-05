Впервые в истории США отстранение от должности спикера Палаты представителей уже само по себе – историческое явление. Еще более удивительным с исторической точки зрения, а также важным для нас и с политической точки зрения делает это устранение тот факт, что одной из главных причин отставки Кевина Маккарти с должности спикера Палаты представителей стал вопрос помощи Украине.

Критики Кевина Маккарти из лагеря радикальных республиканцев-трампистов упрекали его прежде всего в том, что он пытался договориться с администрацией президента США не только о временном бюджете , но и о продолжении финансирования Украины в той ситуации, когда у Соединенных Штатов серьезные проблемы на границе с Мексикой.

Сам, теперь уже бывший спикер Палаты представителей американского Конгресса, на своей пресс-конференции после отстранения от должности сравнил Владимира Путина с Адольфом Гитлером. Также подчеркнул, что российский вождь по своему отношению к Украине делает то же, что Гитлер в 30-е годы прошлого столетия делал в отношении Чехословакии, а затем и в Польшу. Маккарти напомнил, что все попытки договориться с агрессорами, и здесь он привел печальный опыт британского премьера Невилла Чемберлена, не привели к положительным результатам. Именно поэтому эксспикер призвал к дальнейшей поддержке Украины и подчеркнул, что именно так и должны поступать США, тем более что у нынешней администрации есть печальный опыт выхода из Афганистана. Маккарти отметил, что не собирался отправлять в Украину деньги , но хотел помочь Украине с вооружением.

Конечно, теперь на фоне отставки спикера это его наиболее радикальные высказывания относительно помощи Украине за весь срок пребывания Маккарти в должности. Мы хорошо помним, как буквально несколько дней назад во время визита в Вашингтон президента Украины, спикер Палаты представителей отказал Владимиру Зеленскому в выступлении перед Конгрессом , при этом напомнив, что Зеленский не является ни членом Конгресса, ни президентом США. Поэтому он не понимает, почему президент Украины должен выступать в Конгрессе. А во время встречи с украинским президентом он говорил прежде всего о контроле над деньгами, но очевидно, что таким образом, такой тональностью Маккарти и хотел предотвратить собственную отставку.

В результате поиск компромиссов, даже не среди республиканцев и демократов, а среди умеренной и радикальной группировки в составе самой Палаты представителей, привел к настоящему фиаско. Фиаско, состоявшееся через несколько дней после того, как Маккарти договорился с администрацией президента США о временном бюджете на 45 дней без помощи Украины и других важных статей. И в принципе Палата представителей должна заняться вопросом создания постоянного бюджетного механизма. Однако всего этого сейчас не произойдет.

Предстоит поиск нового спикера Палаты представителей, конечно, республиканца, потому что у республиканцев хрупкое большинство в этой Палате. Однако сразу возникает несколько вопросов. А какой конгрессмен согласится занять должность спикера Палаты представителей в условиях, когда очевидно, что у республиканцев нет постоянного большинства в этой Палате и что есть группа депутатов от партии, взгляды которой кардинально отличаются от взглядов всех других республиканцев в Палате представителей? И речь даже идет не о поддержке Дональда Трампа, ведь Маккарти был сторонником бывшего президента США, просто не таким радикальным и жестким как восемь конгрессменов, которые вместе с конгрессменами демократами высказались за недоверие спикеру.

Также достаточно серьезным уроком является тот факт готовности Маккарти пойти на уступки этим радикальным республиканцам и создать специальную возможность для представления вопроса о вотуме недоверия спикеру любым членом Палаты представителей. В предыдущих созывах Палаты была исключена возможность для того, чтобы спикер мог доработать свой срок, что было регламентировано специальными групповыми возможностями для депутатов. Кто сейчас согласится стать спикером с соблюдением такого соглашения?

Ведь будет очевидно, что и новый спикер Палаты представителей будет обречен теперь на отставку, если те или иные его шаги не понравятся какому-нибудь конкретному депутату, поддерживаемому хотя бы маленькой, как видим, достаточно восьми голосов, группой республиканцев. А в обязанности спикера нижней палаты парламента США как раз и входит поиск компромиссов и взаимопонимания с президентской администрацией в таких вопросах как бюджет, как финансирование государственных институтов. Ибо, если такой компромисс не будет найден, это будет означать, что американское государство просто перестает функционировать как институт.

Следовательно, по сути остается 40 дней для того, чтобы конгрессмены согласовали новый бюджет США. Вместо этого есть вероятность, что они будут тратить это время на поиск нового спикера Палаты представителей.

Стоит напомнить, что сам Кевин Маккарти был избран в 17 туре голосования, и это при том, что его поддерживало 99% республиканцев. Они и сейчас его продолжают поддерживать, несмотря на то, что он отказался от повторного баллотирования. Других конгрессменов, которые имели бы такую поддержку конгрессменов республиканской фракции, на данный момент не существует. Может появиться какая-то компромиссная фигура, но для этого нужно время.

Это означает, что вопрос о принятии бюджета отодвигается куда-то на более длительный срок. Также это означает, что сейчас некому разговаривать с администрацией Соединенных Штатов ни о самом бюджете, ни о механизмах помощи Украине, которые должны быть либо в этом бюджете, либо решены за счет специального закона или дополнительного решения. Сейчас можно только думать, какие механизмы видели в администрации президента США для продолжения такого финансирования. Но об этом, до того момента пока не будет избран новый спикер Палаты представителей, просто не с кем разговаривать.

К тому же надо понимать, что любой новый спикер вряд ли будет готов к серьезным компромиссам после того, как он будет пытаться получить поддержку всей республиканской фракции как умеренных, так и ее радикальных членов.

Следует также обратить внимание и на тот факт, что бывший президент США Дональд Трамп, обладающий безоговорочным авторитетом среди республиканцев и сейчас приближающийся к возможности номинации кандидата на пост президента на выборах 2024 года именно от республиканской партии, не поддержал Кевина Маккарти в решающий момент. Трамп просто молчал. Таким образом, дал сигнал радикальным республиканцам, что они могут делать в Палате представителей американского Конгресса все, что им вздумается.

Почему?

Большинство американских медиа охарактеризовали ситуацию точным и очевидным словом, которое является синонимом трампизма – хаос. И по большому счету именно хаос нужен Дональду Трампу, чтобы предотвратить дальнейшее судебное преследование, а затем переизбраться на пост президента США. Об этом Трамп непросто сейчас мечтает как о какой-то сатисфакции, а как о том, что необходимо для предотвращения его вероятного заключения.

И тема Украины будет оставаться важной частью политической борьбы, не скажу, что самой важной, однако одной из самых важных. Таким образом, остается понять, какие механизмы для дальнейшего финансирования военной помощи Украины сейчас найдет администрация президента США, которая также, в связи с неизбранием спикера Палаты представителей, может оказаться в одной из наиболее сложных ситуаций за все время пребывания Байдена в Белом доме.

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Об авторе. Виталий Портников, журналист, лауреат Шевченковской премии

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