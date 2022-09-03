Отставка Шойгу не в стиле Путина, хотя на роль козла отпущения очень подходит, - Марк Фейгин

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Я не очень верю в то, что, несмотря на опалу, Шойгу дадут отставку до конца кампании, потому что это не в стиле Путина. Он дождется какого-то момента, когда это не может никоим образом негативно повлиять на ход войны или на моральный дух бойцов или генералитета, или партии власти. Потому, что посреди войны убрать Шойгу – это очень неприятные ощущения, что кого-либо могут слить и повесить на него всех собак, хотя такой запасной вариант есть всегда", - прокомментировал оппозиционер.

Марк Фейгин отметил, что, например, при потере россиянами Херсона нужен будет кто-то крайний, не сам же Путин в этом виноват, а будут виноваты генералы, виноват "пиджак", управляющий минобороны, то есть здесь нельзя исключать ничего.

"Но пока Шойгу может оставаться как определенный публичный громоотвод. Ему же поручают выступать с разными полностью безумными заявлениями. В частности, последнее о том, что наступление российских войск затормозилось из-за того, что они пытаются сохранить гражданское население. Это определенное отыгрывание, которое нужно было публично рассказать для того, чтобы говорить: "ну да, мы не наступаем, бережем мирное население Николаева, Кривого Рога". Для этих целей Шойгу могут продолжать использовать, потому что он - обычный гражданский, "пиджак", языком военных, он же в принципе не военный. Но как козел отбывало он вполне подходит", - прокомментировал оппозиционер.

Фейгин добавил, что сейчас бы навредило отстранение Шойгу, потому что у него десятилетиями много вкладывалось, как у талантливого управленца, ресурсов, денег, пропаганды, а если его снять, то признать, что все это был обман.

29 августа британская разведка сообщала, что министра обороны России Сергея Шойгу не допускают для общения с российским диктатором Владимиром Путиным из-за неудач в войне с Украиной.

2 сентября в Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны заявили, что между министром обороны России Сергеем Шойгу и директором Росгвардии Виктором Золотовым идет настоящая война

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb