Отставка Шойгу не в стиле Путина, хотя на роль козла отпущения очень подходит, - Марк Фейгин
Российский оппозиционер, известный блоггер и бывший депутат Госдумы Марк Фейгин считает, что Шойгу может оставаться как определенный публичный громоотвод, потому что ему же поручают выступать с разными безумными заявлениями
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Я не очень верю в то, что, несмотря на опалу, Шойгу дадут отставку до конца кампании, потому что это не в стиле Путина. Он дождется какого-то момента, когда это не может никоим образом негативно повлиять на ход войны или на моральный дух бойцов или генералитета, или партии власти. Потому, что посреди войны убрать Шойгу – это очень неприятные ощущения, что кого-либо могут слить и повесить на него всех собак, хотя такой запасной вариант есть всегда", - прокомментировал оппозиционер.
Марк Фейгин отметил, что, например, при потере россиянами Херсона нужен будет кто-то крайний, не сам же Путин в этом виноват, а будут виноваты генералы, виноват "пиджак", управляющий минобороны, то есть здесь нельзя исключать ничего.
"Но пока Шойгу может оставаться как определенный публичный громоотвод. Ему же поручают выступать с разными полностью безумными заявлениями. В частности, последнее о том, что наступление российских войск затормозилось из-за того, что они пытаются сохранить гражданское население. Это определенное отыгрывание, которое нужно было публично рассказать для того, чтобы говорить: "ну да, мы не наступаем, бережем мирное население Николаева, Кривого Рога". Для этих целей Шойгу могут продолжать использовать, потому что он - обычный гражданский, "пиджак", языком военных, он же в принципе не военный. Но как козел отбывало он вполне подходит", - прокомментировал оппозиционер.
Фейгин добавил, что сейчас бы навредило отстранение Шойгу, потому что у него десятилетиями много вкладывалось, как у талантливого управленца, ресурсов, денег, пропаганды, а если его снять, то признать, что все это был обман.
- 29 августа британская разведка сообщала, что министра обороны России Сергея Шойгу не допускают для общения с российским диктатором Владимиром Путиным из-за неудач в войне с Украиной.
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