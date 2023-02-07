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OPINION

Отставка Резникова: нормальная ли это цена, чтобы другие чиновники усвоили урок?

Сергей Фурса
7 февраля, 2023 вторник
16:01
Мнение Сергей Фурса

Была ли коррупция у минобороны? Конечно, была. Разве в этом кто-нибудь сомневался месяц назад? Полгода назад? Вряд ли. Но тогда никто не требовал отставки министра

Мне не нравится отставка Резникова.

Но кто меня спрашивает?

Министр Резников должен уйти в отставку. Это усиливает или ослабляет наши позиции во время войны?

На мой взгляд — ослабляет.

Резников выстроил отношения с лидерами, людьми, принимающими решение. И это важно. Ибо задача министра обороны сейчас — исключительно заниматься обеспечением армии. Не сидеть в окопах, а сидеть в переговорных комнатах и договариваться, договариваться, договариваться. И любой новый человек должен, по крайней мере, частично, выстраивать такие отношения с нуля. И не надо закатывать глаза и говорить, что личные отношения не важны. Нет, они очень важны. Они влияют на быстроту принятия решений. И не только. Благо, Буданов и так был среди людей, которым западный мир доверял, и с кем контактировал. Плохо, что таких людей будет меньше. Плохо, что российские пропагандисты начнут разгонять тезисы, что министр обороны, которому западные правительства давали оружие, ушел из-за коррупции. А значит, коррупционер. А значит, деньги западных налогоплательщиков в опасности. И это в тот момент, когда мы критически зависимы от снабжения вооружениями, а значит и от решений политиков США, Германии, Франции. Политиков, желающих нравиться своим избирателям и выиграть следующие выборы.

Российские пропагандисты начнут разгонять тезисы, что министр обороны, которому западные правительства давали оружие, ушел из-за коррупции. А значит, коррупционер. А значит, деньги западных налогоплательщиков в опасности. И это в тот момент, когда мы критически зависимы от поставок вооружения, а значит и от решений политиков США, Германии, Франции.

И ради чего? Уменьшит ли это уровень коррупции в министерстве? Напоминает ли это сожжение куртизанки на костре инквизиции, чтобы остановить эпидемию чумы?

То есть, понятно, что мы теряем из-за этой отставки. Но что мы получим? Звучит немного цинично, но во время войны рациональность и эффективность должны быть на первом месте. Снизит ли это уровень коррупции в минобороны и государстве в целом?

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Была ли коррупция у минобороны? Конечно, была. Разве в этом кто-нибудь сомневался месяц назад? Пол года назад? Вряд ли. Но тогда никто не потребовал отставки министра. Почему? Может быть, потому что вряд ли коррупция в минобороны связана с фигурой министра. А значит, и его отставка ничего не изменит. Она могла бы усилить нас во время войны, эта отставка, если бы с министром ушли коррупционные схемы. Но ведь этого не произойдет.

Можно ли винить министра, что он не боролся с коррупцией? Теоретически можно. Но была ли это его основная задача сейчас, во время войны? Вряд ли. Можно ли во время войны бороться с коррупцией, являющейся системным недостатком в министерстве, и не потерять управление над министерством? Сомнительно. Означают ли эти сомнения, что во время войны можно воровать и не нужно бороться с коррупцией? Вовсе нет. Надо. Но нужно бороться именно с коррупцией, а борьба с Резниковым – это немного из другой оперы. В которой, похоже, достаточно много личных обид.

Можно ли винить министра, что он не боролся с коррупцией? Теоретически можно. Но была ли это его основная задача сейчас, во время войны? Вряд ли. Можно ли во время войны бороться с коррупцией, которая является системным недостатком в министерстве, и не потерять управление над министерством — сомнительно

Виноват ли Резников, что пошел на компромисс с коррупцией и закрыл на нее глаза? Да, это компромисс. Коррупционный компромисс. И это противно. Но реальность такова, что такие компромиссы есть. Более того, активная часть общества также пошла на этот компромисс с началом войны. Изменит ли отставка министра этот компромисс среди чиновников? Точно нет. Потому и сама отставка выглядит деструктивной, которая несет с собой послабление и не несет усиления. Она не решает системно проблемы с коррупцией.

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Выходит, что министр обороны во время войны идет из-за неудачной коммуникации относительно коррупции в своем ведомстве. В мирное время это было бы верно. Во время войны, если бы речь шла, например, о министерстве образования, это тоже было бы верно. Но верно ли это во время войны для министерства обороны? Министр обороны потерял должность, потому что не правильно отреагировал на скандал относительно его подчиненных, воровавших на яйцах. И это ли нормальная цена для отставки министра во время войны? Отставки, которая точно повлияет на нашу обороноспособность. То ли это нормальная цена, чтобы другие чиновники усвоили этот урок? Разве когда звучит воздушная тревога, ученикам лучше пройти в бомбоубежище, даже если учитель не успел указать им на их ошибки в домашней задаче?

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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