Отставка Разумкова. Зеленский жестко поссорился с некоторыми "слугами"

Причиной стало их недовольство подготовкой к отставке головы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова и ее процедурой, передает Еспресо.TV .

Так, Зеленский вступил в открытую словесную перепалку с как минимум двумя депутатами - Василием Мокану и Нелли Яковлевой. Яковлева, среди прочего, сказала Зеленскому, что с Разумковым команда прошла путь длиной в 10 лет, и голова ВР - порядочный человек. В ответ Зеленский жестко заявил, что депутатом она стала, благодаря президенту, а не Разумкову, на что нардеп предпочла промолчать, пишет со ссылкой на собственные источники NV.ua .



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Мокан напомнил, как из фракции исключали Александра Дубинского - ему хотя бы дали возможность высказать свою позицию, тогда как Разумкова этой возможности заранее лишили. В ответ Зеленский заявил, что он не собирается выносить конфликт со спикером на обсуждение общественности, как поступил Разумков.

"Поэтому, теперь я говорю", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, вопрос немедленного увольнения Разумкова был №1 на выездном фракционном заседании "Слуги народа" в отеле "Риксос" (Трускавец, Львовская область).

Для выставления его на голосование "слугами" уже собрано 160 подписей нардепов , тогда как нужно минимум 150.



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