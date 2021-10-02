Отставка Разумкова: Спикер ВР анонсировал встречу с депутатами "Слуги народа"

Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний в facebook.

По ее словам, Разумков пригласил нардепов, чтобы обсудить вопросы двух лет своей работы на посту головы Рады.

"Голова Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, как и обещал, официально пригласил народных депутатов фракции" Слуга народа "на встречу, чтобы обсудить его" неудовлетворительнную "работу за два года на должности председателя парламента", - написала Туний.

Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия запросил листы для сбора подписей за рассмотрение предложения о снятии Дмитрия Разумкова с должности головы Верховной Рады.

Впоследствии, в Раде подготовили подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что увольнения и назначения нового спикера ВР вместо Дмитрия Разумкова парламент рассмотрит не раньше среды, 6 октября .

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