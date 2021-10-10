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Отставка Разумкова нужна Зеленскому для спасательных досрочных президентских выборов. Объясняет Олег Рыбачук

10 октября, 2021 воскресенье
19:00
Общество

Снятый монобольшинством с должности главы Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не будет представлять конкуренцию Владимиру Зеленскому на следующих выборах президента. Но его устранение вписывается в конституционную-правовую схему в пользу сохранения власти действующего главы государства

Такое объяснение соучредитель движения "Честно", глава Администрации президента времен президента Виктора Ющенко Олег Рыбачук привел в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV .

"Из всех версий, которые я слышал, мне кажется кажется наиболее убедительной версия о том, что команда Зеленского и сам Зеленский думают о том, как бы выиграть второй срок. И они упираются в последовательность выборов. Для того чтобы сохранить реальный контроль и влияние, им нужно, чтобы сначала были президентские выборы. А по Конституции должны быть осенью - парламентские, а весной - президентские. Им надо местами переставить. Как может сделать президент досрочные выборы? Он может это сделать, только если уйдет в отставку ", - отметил политик .

При отсутствии президента обязанности и.о. главы государства в Украине выполняет глава Верховной Рады. Это тоже предусмотрено Конституцией и так было после самоустранения Виктора Януковича, добавил Рыбачук.

В украинском государстве, напомним, действует парламентско-президентская форма правления. Если бы было наоборот, то есть если бы она была президентско-парламентской, тогда исполняющим обязанности лица номер один в государстве в условиях отсутствия президента был бы руководитель исполнительной ветви власти, премьер-министр.

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Но проблема в том, продолжил Олег Рыбачук, проблема команды президента, что Дмитрия Разумкова последнее время нельзя было считать на 100% надежным и преданным Зеленскому.

"Банковая хотела бы видеть абсолютно лояльного, предполагаемого главу Верховной Рады", - добавил Рыбачук, тогда как Разумков, по его словам, пытался действовать самостоятельно и опираться на законодательство и регламент парламента.

Кроме того, заявил Олег Рыбачук, Зеленскому очень не понравился факт выдачи Разумковым подписных листов, необходимых нардепам от ОПЗЖ для начала импичмента президента.

"Президент столько раз сказал, что он не обижается (за подписные листы - ред.), что вкрадывается сомнение: человек, который не обижается, об этом так долго не помнит", - подчеркнул экс-голова Администрации президента.



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досрочные выборы
Студия Запад с Антоном Борковским
Дмитрий Разумков
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