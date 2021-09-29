Отставка Разумкова и замена министров: какие вопросы рассмотрят слуги в Трускавце

Об этом он сообщил в комментарии УНИАН .

Устенко заявил, что во время заседания в Трускавце нардепы будут рассматривать вопросы об организации партийных ячеек, развитии партии на местах.

"Второе, что там будет, - это кадровые вопросы. То есть там будет отчет министров. И они будут рассказывать свое видение ... Комитеты будут готовить свое впечатление от работы определенных министров", - отметил он.

На вопрос, о замене скольких министров может идти речь, Устенко отметил, что "вопрос по министру обороны ... министру экологии ... по госпоже Лазебной (министр социальной политики Марина Лазебная, - ред.) вопрос".

"Оборона, Лазебная - Минсоцполитики, Абрамовский (Роман Абрамовский, - ред.) - Минэкологии. Скорее всего будет и вопрос Малюськи (министр юстиции Денис Малюська - ред.) поднят. Таких четыре фундаментальных, возможно, кто-то еще будет пятый" , - сообщил нардеп.



Чиитайте также: Кравчук: "Слуги" самостоятельно будут оплачивать поездку в Трускавец

По словам Устенко, скорее всего, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова не будет на съезде фракций, ведь спикер является внефракционным депутатом.

"И тут непонятно, будет он присутствовать, не будет. Скорее всего, что его не будет. Вопрос, да, наверное, спикера будет подниматься", - сказал депутат и добавил, что поскольку их фракция делегировала именно Разумкова на должность спикера , то между ними "должна быть и синергия", - заявил он.

По его словам, фракция "Слуга народа" в Трускавце определится в вопросе, инициировать ли сбор подписей за отставку Разумкова.

Также нардеп рассказал, что в Трускавце участники мероприятия поселятся в трех гостиницах: в "Лесной песне", Mirotel и Rixos. Жить депутаты в гостиницах, заверил он, будут за свой счет.

22 сентября первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что в начале октября состоится "большое заседание монобольшинства с приглашенными коллегами". "В первую очередь, конечно, это наш политический лидер Владимир Зеленский и его команда. То есть, будут и представители Офиса президента, ответственные за конкретные направления. Это, конечно, правительство - в полном составе будем приглашать", - сказал он.

Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову еще не поступало приглашение на выездное заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb