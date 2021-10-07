Отставка Разумкова - это не абсурд, это крах этой монобильшости, - Соболев

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.



"Я вчера лично подошел к Дмитрию Разумкову и указал на то, что есть нарушения регламента и спросили, будет ли он подавать в суд. Его ответ был "нет". По его словам, он хотел, чтобы эта ситуация была уже доведена до абсурда и голосования проводилось в таких условиях. Поэтому, я еще раз повторяю, что если взять Разумкова, или Стефанчука, или Корниенко мы прекрасно понимаем, что Дмитрий Александрович и подготовлен лучше, и имел хоть какие-то понятия о нравственности и чести ", - пояснил Соболев



Соболев отметил, что согласно заявлениям "слуг" Разумков виноват во всех экономических проблемах и проблемах вызванных коронавирусом. Соболев считает, что отставка Разумкова не является политическим абсурдом, а крахом этой монобильшости.



"Это не абсурд. Это крах этой монобильшости. Даже начало краха. Начало было тогда, когда эта монобильшисть в нарушение своих принципов начала протягивать законы, которые не соответствовали их программе. По моему мнению, возможно для того, чтобы не прикрывать того, что творит эта власть, нужно было спасти Дмитрия Александровича. Я считаю, что этот человек попал не в ту команду ", - добавил Соболев.



Соболев также добавил, что полностью уверен в том, что Дмитрий Разумков станет будущим участником коалиции в следующем парламенте.





Напомним, 7 октября Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова

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