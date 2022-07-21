Отставка премьера Италии Драги

Об этом сообщила газета Il Sole 24 Ore со ссылкой на источники в парламенте.

В сообщении говорится, что премьер-министр Италии Марио Драги объявит об отставке на заседании членов палаты депутатов в четверг.

"Итак, вчера вечером премьер-министр решил дождаться дебатов в сегодняшнем зале, а затем утром пойти в резиденцию президента Италии, чтобы подать прошение о своей отставке", - пишет Il Sole 24 Ore.

По данным источника, такое решение Марио Драги принял после голосования сенаторов, хоть и поддержавших резолюцию о доверии к совету министров, однако без абсолютного большинства. Это свидетельствует об отсутствии коалиции у ведущей партии Италии.

Как сообщалось, 20 июля сенат Италии поддержал резолюцию лишь 95 голосами из 321. Это самый низкий результат, которого правительство достигло в этом законодательном органе.

"На практике национальное единство разваливается. Суть в том, что больше нет возможности продолжать законодательную власть, она заканчивается той формулой политически "нейтрального" правительства, которое создало глава государства", - пишет издание.

Ранее Драги уже попытался уйти со своей должности, однако президент Италии Серджо Матарелла не принял отставку, попросив главу правительства выяснить в парламенте, может ли его правительство рассчитывать на поддержку.

Премьер Италии Марио Драги объявил , что подает в отставку, но президент отклонил просьбу премьера.

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