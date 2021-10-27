Отставка Мецгера: СБУ расследует кредит "Укрэксимбанка" по статье "финансирование терроризма"
Из-за многомиллионного валютного кредита, выданного государственным "Укрэксимбанком", прокурор Офиса генпрокурора открыл производство по статье о "финансировании терроризма"
Об этом в ответ на запрос Радио Свобода сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.
Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Службы безопасности Украины. В ОГП отметили, что производство открыли после обращений народных депутатов, которые ссылались на расследование журналистов, обнародованное 7 октября.
Журналистам удалось выяснить, что "Укрэксимбанк" выдал 60 миллионов долларов кредита фирмам бизнесмена, чья компания ведет деятельность на захваченной группировкой "ДНР" территории и платит налоги оккупационным властям. В качестве гарантии возврата этих денег банк взял под залог киевский ТРЦ SkyMall, за который уже более 10 лет продолжается борьба в нескольких юрисдикциях.
В ОГП сообщили, что 19 октября прокурор открыл производство по статье 258-5 (часть 3) Уголовного кодекса Украины – это "финансирование терроризма, совершенного организованной группой в особо крупном размере, что имело тяжкие последствия". Такое преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.
- Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" совершили нападение во время интервью с главой "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
- Впоследствии прокуратура вручила подозрение отстраненному председателю правления "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру.
- Также Мецгер из-за нападения на журналистов в собственном кабинете во время интервью был отправлен под ночной домашний арест.
- 11 октября Мецгер написал заявление об уволнении с должности председателя правления АО "Укрэксимбанк".
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