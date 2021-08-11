Отставка Крищенко - это подготовка к устранению Кличко с должности главы КГГА, - нардеп Осадчук

Такое мнение Осадчук высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Причины отставки Андрея Крищенко вполне очевидны и для этого не нужно иметь инсайдерской информации. Я хорошо помню работу Крищенко в самом начале его назначения, когда по состоянию на 2015 год уровень преступности в городе Киеве был катастрофическим. Но на сегодняшний день, насколько мне известно, ситуация значительно улучшилась. Конечно, есть много недоработок, но ситуация безопасности в Киеве значительно улучшается", - сказал Осадчук.



По мнению нардепа, именно из-за улучшения работы Нацполиции в Киеве власти трудно найти какие-то системные провалы в работе Крищенко. По словам Осадчука, на общем фоне и по статистике, работа правоохранительных органов в городе Киеве выглядит совсем неплохо. Осадчук высказал мнение, что основные причины увольнения Крищенко являются чисто политическими.



"Причинами увольнения Крищенко являются сугубо политические мотивы. Мы же знаем и видим, что Банковая хочет иметь полный контроль над правоохранительными органами. Крищенко с самого начала своей работы очень плодотворно сотрудничал с КГГА. Они вместе реализовывали множество программ в городе Киеве. Поэтому вот такое сотрудничество и стало основной причиной увольнения Крищенко. и я считаю, что отставка Крищенко может стать своеобразной подготовкой к смещению Кличко с должности главы КГГА ", - добавил Осадчук.

Напомним, 10 августа руководитель главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что подал рапорт об отставке и его удовлетворили.

11 августа новым главой Национальной полиции Украины в Киеве стал экс-начальник Нацполиции в Полтавской области полковник Иван Выговский .