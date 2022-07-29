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Главная политика Отсрочка мобилизации, новые правила застройки территорий, регулирование отношений на рынке газа: ВР приняла ряд законов и постановлений

Отсрочка мобилизации, новые правила застройки территорий, регулирование отношений на рынке газа: ВР приняла ряд законов и постановлений

29 июля, 2022 пятница
16:13
политика

Сегодня, 29 июля, Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла 12 законов, 3 законопроекта, 5 постановлений

Об этом идет речь на сайте ВР.

Принят закон №7427 об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения. Он будет действовать во время военного положения и последующего восстановления. Об этом законе дискутировали два месяца, он предусматривает установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения за счет привлечения более 125 млрд грн (от международных партнеров) на покрытие разницы тарифов.

Сегодня были внесены изменения в статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно отсрочки призыва на военную службу во время мобилизации научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам. Целью принятия этого закона является сохранение педагогического (преподавательского) и научного кадрового потенциала Украины путем обеспечения права на отсрочку от призыва. Теперь на отсрочку могут рассчитывать “научные, научно-педагогические и педагогические работники, при условии, что они работают в научных учреждениях и организациях, заведениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки”.

Также принят закон о расширении перечня лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации, “который разрешал бы лицам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести не только во время проведения антитеррористической операции, а также во время операции Объединенных сил и во время действия военного положения”, – отмечено в пояснительной записке.

Кроме этого, внесены изменения в статью 8 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Новые изменения предполагают, что в случае если военнослужащему, военнообязанному или резервисту после первичного установления инвалидности (или потери степени трудоспособности) без установления инвалидности во время нового осмотра, будет установлена ​​высшая группа инвалидности (или больший процент потери трудоспособности), это будет давать право на получение единовременного денежного пособия в большем размере. Выплата производится с учетом ранее полученной суммы.

Также депутатами было ратифицировано Финансовое соглашение "Программа поддержки профессионально-технического образования в Украине" между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Сегодня ВР был принят ряд постановлений. В частности, постановление №7598 об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейской Комиссии, Европейскому Парламенту, Совету Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и их парламентским ассамблеям, правительствам и парламентам государств мира о непризнании организации и проведении оккупационных администраций. Российской Федерации псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

  • Напомним, Рада приняла закон об единовременной выплате военным

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