Отсрочка кассовых аппаратов для ФЛП: Рада провалила законопроект несмотря на протесты предпринимателей

Законопроект №6376 не смогли включить в повестку дня, поскольку это решение поддержали только 102 нардепа, сообщает Еспресо.TV.



В документе предлагалось внести изменение в абзац четвертый пункт 61 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины: заменить цифру "2022" на "2023".



Сегодня, 17 декабря, было последнее пленарное заседание Рады в 2021 году, поэтому сроки расширенного применения регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов) плательщиками единого налога не переносятся на 2023 год.



Следовательно, с 1 января 2022 года все ФЛП, занятые в ритейле, являющиеся плательщиками единого налога 2-4 групп, обязаны использовать регистраторы расчетных операций (РРО) – кассовые аппараты.



Регистратор расчетных операций – это устройство с реализацией фискальных функций для регистрации расчетных операций при продаже товаров – аналог кассового аппарата в виде программного обеспечения для компьютера, смартфона или планшета.



Он позволяет выполнять фискальные функции путем регистрации чеков на налоговом сервере через Интернет. ФЛП имеют право выбора, каким регистратором расчетных операций пользоваться: классическим или программным.

#Рада9 не поддержала включение в повестку дня внеочередного заседания #ЗП6376 об отсрочке сроков расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога pic.twitter.com/wfnNaiJh6D — Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) December 17, 2021