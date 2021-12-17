Отсрочка кассовых аппаратов для ФЛП: Рада провалила законопроект несмотря на протесты предпринимателей
В пятницу, 17 декабря, Верховная Рада Украины провалила перенос обязательного ввода кассовых аппаратов для ФЛП еще на один год
Законопроект №6376 не смогли включить в повестку дня, поскольку это решение поддержали только 102 нардепа, сообщает Еспресо.TV.
В документе предлагалось внести изменение в абзац четвертый пункт 61 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины: заменить цифру "2022" на "2023".
Сегодня, 17 декабря, было последнее пленарное заседание Рады в 2021 году, поэтому сроки расширенного применения регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов) плательщиками единого налога не переносятся на 2023 год.
Следовательно, с 1 января 2022 года все ФЛП, занятые в ритейле, являющиеся плательщиками единого налога 2-4 групп, обязаны использовать регистраторы расчетных операций (РРО) – кассовые аппараты.
Регистратор расчетных операций – это устройство с реализацией фискальных функций для регистрации расчетных операций при продаже товаров – аналог кассового аппарата в виде программного обеспечения для компьютера, смартфона или планшета.
Он позволяет выполнять фискальные функции путем регистрации чеков на налоговом сервере через Интернет. ФЛП имеют право выбора, каким регистратором расчетных операций пользоваться: классическим или программным.
- Напомним, 17 декабря представители движения по защите прав физических лиц предпринимателей SaveФОП собрались на протест на улице Грушевского под Верховной Радой. Они потребовали принять законопроект № 5866-1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.
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