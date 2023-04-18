Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.

Стало известно, что по результатам следственных действий сообщено о подозрении "директору" Запорожской АЭС Олегу Романенко. До этого "назначение" россиянин являлся главным инженером Балаковской атомной электростанции в Саратовской области РФ.

После захвата украинского энергообъекта Романенко стал "директором" созданной захватчиками "эксплуатирующей организации Запорожской АЭС", входящей в структуру Росатома.

"Установлено, что в период с 11 марта по ноябрь прошлого года он обеспечил выполнение указания Москвы об отключении атомной электростанции от объединенной энергосистемы Украины. В дальнейшем "чиновник" организовывал работу атомного объекта в интересах России", - говорится в сообщении.

Добавляется, что для этого он подстрекал работников АЭС поддержать окупантов и сотрудничать с ними. В случае несогласия – угрожал "увольнением" и преследованиями со стороны карательных органов РФ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Романенко подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);

ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.