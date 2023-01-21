Отследить перемещение пленных украинских военных в РФ очень тяжело, – Координационный штаб
Отследить перемещение пленных украинских военнослужащих на территории РФ или на временно оккупированных украинских территориях крайне тяжело
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными по результатам онлайн-встречи с семьями защитников 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь".
"На вопросы родственников пленных и пропавших без вести артиллеристов отвечал представитель Координационного штаба. По его словам, отследить перемещение пленных украинских военнослужащих на территории российской федерации или на временно оккупированных украинских территориях крайне тяжело", - заявили в ведомстве.
В частности, отмечается, что информацию о вероятном месте содержания пленника можно узнать от тех военнослужащих, которые вернулись из плена.
Как уточняют в Координационном штабе, то же касается и состояния здоровья пленного военнослужащего: официально ее РФ не предоставляет.
"Получить такие сведения можно из других источников – либо от Международного комитета Красного Креста (МККК), если его представители посетили место содержания и анкетировали пленника, либо от возвращенных из плена военнослужащих. И только с согласия пленного МККК может проинформировать родственников или государственные органы", – проинформировали в учреждении.
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Гражданам советуют, если у семьи пленника или пропавшего без вести военнослужащего появляется новая информация о состоянии его здоровья или ранения, передать ее в Координационный штаб и Национальное информационное бюро.
Кроме того, отдельно во время этой встречи поднималась тема репатриации тел погибших защитников. Представитель Координационного штаба сказал, что по возвращении тела проводится ДНК-экспертиза, и далее образец ДНК вносится в базу Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.
"Однако сроки выполнения этих операций могут отличаться в зависимости от погрузки на лаборатории", - уточняется в сообщении.
Также представитель Штаба отметил, что в случае, когда нет тела, совпадения ДНК, решения суда или свидетельства о смерти военнослужащего – этот человек подается на обмен.
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