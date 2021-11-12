Оцифрованные экспонаты, 3D-модели и игры: в Мукачево, в замке Паланок, открыли смарт-музей

Об этом сообщает Укринформ.

"Главная идея - показать историю замка в интерактивном интересном формате, через цифровые элементы экспозиции, где представлены главные события и фигуры истории замка", - сказал директор Мукачевского исторического музея Михаил Белеканич.

Экспозиция смарт-музея "Хроники замка Паланок" состоит из пяти комнат. Это интерактивное пространство, в котором можно увидеть замок в разные исторические периоды и узнать его историю.





"В новой экспозиции - 3D-модели замка, оцифрованные экспонаты, несколько видов игр для детей. В частности, деревянная пушка, из которой можно безопасно стрелять, стены, на которых можно рисовать, "стройматериалы" для арок, которые можно строить собственноручно", - отметил Белеканич.

Кроме того, в среднем дворе замка создали фотозону "Замковая стража", где можно пофотографироваться с историческими костюмами, оружием и военными доспехами, которые можно брать в руки.





Организаторы отмечают, что, создавая смарт-замок, они хотели повысить интерес посетителей к замку "Паланок". В среднем туристы проводят в здании до двух часов. За счет такого интерактива это время может увеличиться до четырех часов.