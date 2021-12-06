Оценки не будет, потому что в школе я очень плохо знал математику, - тренер "Шахтера" рассказал о выводах после провального сезона в ЛЧ
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби заверил, что в следующем сезоне Лиги чемпионов донецкая команда сыграет лучше, чем в этом
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
По словам Де Дзерби, в следующем сезоне он исправит ошибки, допущенные в этом году.
"В группе Лиги чемпионов мы не получили того результата, какой хотели. Но я сразу предупреждал еще до начала, что мы не сможем играть как лидеры или, как я хотел бы. Считаю, что ошибки этого сезона мы можем исправить в следующем. У наших футболистов знаний тоже будет больше, и я думаю, что мы также можем что-то взять с трансферов, чтобы улучшить эту команду и в следующем году играть иначе в ЛЧ. А оценки не будет, поскольку когда я былмаленьким, в школеоченьплохознал математику. В этом плане не могу помочь вам", - сказал главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби.
После 5-х матчей "Шахтер" имеет только 1 набранное очко и последнее место в своей группе. "Горняки", как киевское "Динамо", потеряли любые шансы на плей-офф еврокубков и не поднимутся выше четвертой позиции.
В заключительном 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против молдавского "Шерифа". Матч состоится 7 декабря. Он не имеет турнирного значения для "Шахтера".
- 24 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл миланскому "Интеру".
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