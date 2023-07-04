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Оценка украинцев своего благосостояния практически не изменилась после полномасштабного вторжения РФ, - опрос

4 июля, 2023 вторник
10:55
Общество

Оценка гражданами Украины своего благосостояния почти не изменилась после полномасштабного вторжения РФ и держится на примерно одинаковом уровне

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В частности, доля людей, которые оценивали свое благосостояние как "высокое", составляла 22% перед вторжением, затем снизилась до 16-17%, но по состоянию на май 2023-го вернулась к уровню 23%.

Также доля людей со "средним" благосостоянием в период между февралем 2022 года и маем 2023 года была достаточно стабильна на уровне 35-36%.

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Доля респондентов, которые оценивали свое финансовое положение как очень низкое, составила 9% до вторжения, а по состоянию на май 2023 года составляет 7%. Кроме того, 33% респондентов оценили свое благосостояние как "низкое".

В то же время объективно финансовая ситуация украинцев после полномасштабного вторжения РФ очень ухудшилась: согласно недавнему опросу, у 64% граждан доход снизился, а 27% из-за вторжения потеряли работу, значительное количество людей, которые потеряли имущество и жилье.

В пресс-релизе института отмечается, что, несмотря на объективное снижение доходов двух третей населения Украины, самооценки благосостояния почти не изменились, потому что запросы людей во время войны существенно снизились, они чаще довольствуются тем, что имеют, и считают, что им хватает на еду или одежду даже при существенном понижении доходов.

Преимущественно лучше финансовое положение оценивает молодежь (18-29 лет), люди с высшим образованием, мужчины, жители крупных городов, жители западных областей Украины. В то же время, разница между внутренне перемещенными лицами и остальными украинцами в этом отношении несущественна.

Опрос проводился с 26 мая по 5 июня методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2013 респондентов старше 18 лет из всех подконтрольных правительству регионов Украины. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, и 1,1% для показателей, близких к 5% , но в условиях войны к ней добавляют определенное систематическое отклонение, что, впрочем, сохраняет высокую репрезентативность полученных результатов.

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