Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Оценка пригодности к войску: в Медсилах ВСУ объяснили, кого касаются изменения в перечне болезней

Оценка пригодности к войску: в Медсилах ВСУ объяснили, кого касаются изменения в перечне болезней

5 сентября, 2023 вторник
14:14
Война с Россией

Представитель Командования Медицинских сил ВСУ разъяснил, чем вызваны изменения в список болезней, по которым оценивают пригодность к военной службе, а также уточнил, кого именно они касаются

Об этом сообщает Армия Inform.

Зачем внесли изменения в перечень болезней

"Эти изменения вносят конкретику для врачей, чтобы все максимально одинаково трактовали положения о военно-врачебной экспертизе и чтобы минимизировать количество ошибок при принятии решений о пригодности к военной службе", - объясняет подполковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко.

Новый список болезней построен на международной классификации болезней десятого пересмотра, от которой нельзя отклониться.

Представитель Медицинских сил добавил, что мировые стандарты помогают осовременивать взгляды на определенные пороки человека, которые, "по сути, если не имеют никаких болезненных проявлений, могут выполнять свой военный долг". И отметил, что люди с хроническими и другими заболеваниями по-прежнему до внесенных изменений этим приказом служили в ВСУ на разных должностях: в подразделениях обеспечения, в учебных центрах и т.д.

Но есть немало примеров, когда такие военнослужащие успешно проходили службу и в других воинских частях и подразделениях. Я как бывший начмед воинской части, неоднократно сталкивался с фактами, когда военные медики во время обследования военнослужащего делали вывод "ограниченно пригодный". абсолютно здоровым, анализы нормальные, он мог выполнять свои функциональные обязанности, действовать не хуже, чем его собратья, и ко мне такие люди приходили и говорили: "Врач, почему вы вешаете клеймо?"

Он подчеркнул, что с 2014 года в Украине очень много военных этой категории, имеющих колоссальный боевой опыт, поэтому их пытаются сохранить в армии, если у человека для этого хватает здоровья, его состояние не влияет на боеспособность подразделения.

Индивидуальный подход в определении степени пригодности к военной службе

Представитель Медсил ВСУ заверил, что в определении степени годности к военной службе будет индивидуальный подход. Это означает, что будет принято отдельное решение по каждому военнослужащему, имеющему определенные проблемы со здоровьем.

Кого касаются изменения

ВЛК (военно-врачебные комиссии) принимает решение индивидуально – пригодный, ограниченно пригодный, непригодный и т.д. Если у человека есть определенная болезнь, не позволяющая выполнять военные обязанности, то ее, конечно, не могут мобилизовать.

Но есть люди с заболеваниями, которые находятся в длительной ремиссии (3-5 лет). Если это подтверждается лабораторным исследованием, состояние здоровья военнослужащего нормальное и может выполнять обязанности, то будет принято индивидуальное решение — пригодное или непригодное. Индивидуально будут решаться возможности назначения человека на целесообразную должность, учитывая текущее состояние его здоровья.

Какие ограничения по здоровью во время распределения до родов ВСУ

Военнослужащие, страдающие определенными заболеваниями, не могут проходить службу в подразделениях спецназначения ДШУ, морской пехоты, ССО, но они могут выполнять задачи, например, в составе подразделения обеспечения.

Но некоторые лица, имея некоторые заболевания, могут манипулировать и пытаться избежать службы по состоянию здоровья. Поэтому решения будут приниматься индивидуально на основании объективных данных состояния их здоровья.

  • 3 сентября в Украине утвердили новый список болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе и упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.
Общество
Украина
военные силы Украины
мобилизация
Военные новости
Читайте также:
Андрей Яницкий
Автор
4 сентября, 2023 понедельник
Конец эпохи одних олигархов, начало эпохи других
Ракетний комплекс Нептун
5 сентября, 2023 вторник
Украина модернизировала ракеты "Нептун" и использует их как аналог ATACMS и Taurus, - Newsweek
Ердоган і Путін
4 сентября, 2023 понедельник
Путин после переговоров с Эрдоганом назвал условия возвращения РФ к зерновому соглашению
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.26
    Покупка 37.26
    Продажа 37.91
  • EUR
    Покупка 40.28
    Продажа 41.22
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
5 сентября
15:08
Обновлено
Исчезновение Каховского водохранилища: в Минобороны заявили о негативном влиянии на экосистему Херсонщины
15:02
Обновлено
Новым главой АМКУ станет глава Донецкой ОВА Кириленко, - нардеп Арахамия
14:50
Россияне ударили по Иванивке на Херсонщине: ранены две женщины
14:40
Зеленский и Сырский посетили бригады, воюющие на Бахмутском направлении
14:40
Анонс
Киевский Форум Безопасности проведет событие с участием экс-главы ЦРУ
14:39
Tesla
Tesla подала в суд на китайскую фирму из-за нарушения технологической тайны
14:37
Парламент уволил главу Фонда госимущества Рустема Умерова
14:34
СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману
14:29
В Токмаке оккупанты ограбили кузнечно-штамповочный завод
14:12
Суровикина освободили из-под стражи, однако у него больше нет военных перспектив, — NYT
14:00
Украинским нардепам, за некоторыми исключениями, запретили ездить в Польшу, – Onet
13:58
Обновлено
Рада уволила министра обороны Резникова
13:47
Экс-главе Верховного Суда Князеву уменьшили размер залога
13:43
Пытался распилить забор: белорусский военный пересек границу Польши
13:26
Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Киева в Харьков
13:20
Вадим Рабинович
Экс-нардепа от ОПЗЖ Рабиновича объявили в розыск
13:20
В Украину из Германии прибыла партия боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard
13:10
Подрыв Каховской ГЭС: в Минобороны заявили, что количество погибших может быть значительно больше
13:03
В Луганской области подорвали главу "таможни" Афанасьевского. оккупанты заявляют, что он "серьезно не пострадал"
13:00
Уничтожили 13 врагов и двоих взяли в плен: в "Азове" поделились деталями штурма на одном из направлений фронта
12:57
Корректировщица российские обстрелы Харькова сядет в тюрьму на 11 лет
12:57
Перевозка квадроциклами, бегство по лесу, фейковые студенческие билеты: СБУ разоблачила еще пять схем уклонения от мобилизации
12:51
Обновлено
ООН
Комиссия ООН заявила о нехватке доказательств по геноциду со стороны РФ. В Украине отреагировали
12:42
С середины сентября психотропное лекарство в аптеках можно будет приобрести только с е-рецептом
12:31
Смартфон
В Дии появилась новая услуга для студентов: подробности
12:30
На фото человек, пользующийся мобильным телефоном
Снимала стратегические объекты под видом селфи и корректировала российские атаки по Харькову: работницы энергопредприятия объявили подозрение
12:29
Netflix выпустил украинский трейлер "Убийцы"
12:24
МВФ
Рост экономики в мире значительно замедлился из-за вторжения РФ в Украину, - глава МВФ
12:20
Массовой экстрадиции мужчин в Украину из-за границы не будет, - Вениславский
12:13
Коррупция в Украине тормозит поставки западного оружия, – президент Литвы
12:13
После смерти Пригожина полное закрытие белорусско-литовской границы теряет актуальность, - Науседа
12:07
Российский пилот, переправивший вертолет РФ в Украину, сам вышел на связь: подробности спецоперации "Синица"
12:05
китай
Китай выделит $40 млрд на производство микрочипов, - Reuters
11:57
Обесточен часть потребителей в 7 областях: ситуация в энергосистеме по состоянию на 5 сентября
11:51
Обзор
Коррупция в оборонной сфере – головная боль Украины, новые требования Путина по возобновлению зернового соглашения. Акценты мировых СМИ 5 сентября
11:43
В минобороны Бельгии заявили, что не предоставят Украине истребители F-16: названа причина
11:37
Злоупотребление на восстановлении энергетической инфраструктуры: СБУ проводит более 20 обысков в разных областях
11:30
Pepsi
Не вышли с рынка РФ: в здании парламента Финляндии перестали продавать продукцию Pepsi
11:30
Эксклюзив
"У Польши есть все инструменты": польский политик Чех об экстрадиции мужчин в Украину
11:08
Япония подала протест в ВТО из-за запрета Китая на импорт морепродуктов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV