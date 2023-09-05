Оценка пригодности к войску: в Медсилах ВСУ объяснили, кого касаются изменения в перечне болезней

Об этом сообщает Армия Inform.

Зачем внесли изменения в перечень болезней

"Эти изменения вносят конкретику для врачей, чтобы все максимально одинаково трактовали положения о военно-врачебной экспертизе и чтобы минимизировать количество ошибок при принятии решений о пригодности к военной службе", - объясняет подполковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко.

Новый список болезней построен на международной классификации болезней десятого пересмотра, от которой нельзя отклониться.

Представитель Медицинских сил добавил, что мировые стандарты помогают осовременивать взгляды на определенные пороки человека, которые, "по сути, если не имеют никаких болезненных проявлений, могут выполнять свой военный долг". И отметил, что люди с хроническими и другими заболеваниями по-прежнему до внесенных изменений этим приказом служили в ВСУ на разных должностях: в подразделениях обеспечения, в учебных центрах и т.д.

Но есть немало примеров, когда такие военнослужащие успешно проходили службу и в других воинских частях и подразделениях. Я как бывший начмед воинской части, неоднократно сталкивался с фактами, когда военные медики во время обследования военнослужащего делали вывод "ограниченно пригодный". абсолютно здоровым, анализы нормальные, он мог выполнять свои функциональные обязанности, действовать не хуже, чем его собратья, и ко мне такие люди приходили и говорили: "Врач, почему вы вешаете клеймо?"

Он подчеркнул, что с 2014 года в Украине очень много военных этой категории, имеющих колоссальный боевой опыт, поэтому их пытаются сохранить в армии, если у человека для этого хватает здоровья, его состояние не влияет на боеспособность подразделения.

Индивидуальный подход в определении степени пригодности к военной службе

Представитель Медсил ВСУ заверил, что в определении степени годности к военной службе будет индивидуальный подход. Это означает, что будет принято отдельное решение по каждому военнослужащему, имеющему определенные проблемы со здоровьем.

Кого касаются изменения

ВЛК (военно-врачебные комиссии) принимает решение индивидуально – пригодный, ограниченно пригодный, непригодный и т.д. Если у человека есть определенная болезнь, не позволяющая выполнять военные обязанности, то ее, конечно, не могут мобилизовать.

Но есть люди с заболеваниями, которые находятся в длительной ремиссии (3-5 лет). Если это подтверждается лабораторным исследованием, состояние здоровья военнослужащего нормальное и может выполнять обязанности, то будет принято индивидуальное решение — пригодное или непригодное. Индивидуально будут решаться возможности назначения человека на целесообразную должность, учитывая текущее состояние его здоровья.

Какие ограничения по здоровью во время распределения до родов ВСУ

Военнослужащие, страдающие определенными заболеваниями, не могут проходить службу в подразделениях спецназначения ДШУ, морской пехоты, ССО, но они могут выполнять задачи, например, в составе подразделения обеспечения.

Но некоторые лица, имея некоторые заболевания, могут манипулировать и пытаться избежать службы по состоянию здоровья. Поэтому решения будут приниматься индивидуально на основании объективных данных состояния их здоровья.