Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью британскому изданию The New Statesman заявил о своем убеждении, что план подрыва оккупантами Запорожской АЭС полностью разработан и утвержден. По словам Буданова, угроза никогда не была такой большой, как сейчас.

По словам главы ГУР, водоем-охладитель станции заминирован российскими войсками. Без охлаждения ядерные реакторы могут расплавиться за период с десяти часов до 14 дней.

Буданов считает, что в украинских разведывательных кругах существует разочарование тем, что реакция мирового сообщества на разрушение плотины Каховской ГЭС 6 июня была настолько приглушенной, что может спровоцировать дальнейшее применение "тактики выжженной земли", отмечает издание.

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Следует отметить, что на днях состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсуждались последствия подрыва Каховской ГЭС и угрозы теракта на ЗАЭС.

По моему мнению, на момент заседания должна быть сформирована четкая информационная политика, чтобы российские оккупанты не могли апеллировать эмоциями вместо фактов о возможной причастности украинской стороны к подрыву Каховской ГЭС и нивелировать информацию об угрозе уже российского теракта на ЗАЭС.

Несмотря на наличие госинституций, например Центра противодействия информации при СНБО, этого не произошло. Российские дипломаты фактически перехватили информационную инициативу.

Следует констатировать полный провал коммуникации Центра противодействия информации при СНБО с государственными институтами и иностранными партнерами.

Это не первый случай отсутствия реакции со стороны этих институтов, которые должны на государственные средства формировать повестку дня, которая бы не позволяла оккупантам высказываться и делать подобные заявления.

На мой взгляд, главный месседж, который нужно было доносить Украине, — что трагедия на Каховской ГЭС тесно связана с возможным терактом на ЗАЭС. Нельзя считать подрыв Каховской ГЭС, взрыв на аммиакопроводе, информацию о минировании завода "Крымский титан" отдельными эпизодами, ведь это общая картина техногенных катастроф, которые планирует Россия.

Произошедшее с Каховской ГЭС должно было спровоцировать эффект снежной лавины, цепную реакцию. Сейчас речь идет о воде для охладителя на ЗАЭС. Несмотря на все заявления МАГАТЭ, уровень воды достаточный, она уже снижается. Да, уровень не критический, но вода падает и вопрос стоит, насколько быстро она будет падать.

Мы можем рассчитывать исключительно на информационный эффект. Основное, на что мы надеемся — невозможность проведения провокаций на других объектах.

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Добавлю, что Украина должна быть готова, что в стенах ООН Россия имеет право на вето и есть достаточное количество стран, которые заблокируют любое решение по России. Поэтому советует использовать это выступление и в вопросе реформирования самой деятельности ООН.

Следует лишить возможности применения вето Россией. Так мы можем получить Лигу наций — ту же ООН, но толку от них никакой не было.

Кроме того, если Украину услышат, можно рассчитывать на дальнейшее усиление санкций. Но нужно настаивать, чтобы они были персональными, а не секторальными. То есть применены к лицам, причастным к конкретным преступлениям.

Это реальное давление на московитов, все остальное — это разговоры.

Напомним, в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) отреагировали на заявление украинских властей о минировании охладителей реакторов Запорожской АЭС. Там отметили, что гендиректор Рафаэль Гросси во время визита на ЗАЭС мин в водоеме-охладителе не обнаружил.

Мины находятся вне станции, а также в определенных местах внутри. Россияне объяснили это "оборонительной целью".

"Наша оценка этих конкретных мест размещения заключалась в том, что хотя наличие какого-либо взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта не испытывают существенного влияния. Мы следим за этой проблемой с большим вниманием", — сказал генеральный директор Гросси.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Дмитрий Снегирев, обозреватель Эспрессо

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