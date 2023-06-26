Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Отсчет начат: Буданов заявил о дальнейшем минировании Запорожской АЭС. Что дальше?
OPINION

Отсчет начат: Буданов заявил о дальнейшем минировании Запорожской АЭС. Что дальше?

Дмитрий Снегирев
26 июня, 2023 понедельник
15:01
Мнение

Главный месседж, который следовало бы доносить до Украины — что трагедия на Каховской ГЭС тесно связана с возможным терактом на ЗАЭС

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью британскому изданию The New Statesman заявил о своем убеждении, что план подрыва оккупантами Запорожской АЭС полностью разработан и утвержден. По словам Буданова, угроза никогда не была такой большой, как сейчас.

По словам главы ГУР, водоем-охладитель станции заминирован российскими войсками. Без охлаждения ядерные реакторы могут расплавиться за период с десяти часов до 14 дней.

Буданов считает, что в украинских разведывательных кругах существует разочарование тем, что реакция мирового сообщества на разрушение плотины Каховской ГЭС 6 июня была настолько приглушенной, что может спровоцировать дальнейшее применение "тактики выжженной земли", отмечает издание.

Читайте также: Как действовать во время ядерного удара или катастрофы на АЭС: советы эксперта

Следует отметить, что на днях состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсуждались последствия подрыва Каховской ГЭС и угрозы теракта на ЗАЭС.

По моему мнению, на момент заседания должна быть сформирована четкая информационная политика, чтобы российские оккупанты не могли апеллировать эмоциями вместо фактов о возможной причастности украинской стороны к подрыву Каховской ГЭС и нивелировать информацию об угрозе уже российского теракта на ЗАЭС.

Несмотря на наличие госинституций, например Центра противодействия информации при СНБО, этого не произошло. Российские дипломаты фактически перехватили информационную инициативу.

Следует констатировать полный провал коммуникации Центра противодействия информации при СНБО с государственными институтами и иностранными партнерами.

Это не первый случай отсутствия реакции со стороны этих институтов, которые должны на государственные средства формировать повестку дня, которая бы не позволяла оккупантам высказываться и делать подобные заявления.

На мой взгляд, главный месседж, который нужно было доносить Украине, — что трагедия на Каховской ГЭС тесно связана с возможным терактом на ЗАЭС. Нельзя считать подрыв Каховской ГЭС, взрыв на аммиакопроводе, информацию о минировании завода "Крымский титан" отдельными эпизодами, ведь это общая картина техногенных катастроф, которые планирует Россия.

Произошедшее с Каховской ГЭС должно было спровоцировать эффект снежной лавины, цепную реакцию. Сейчас речь идет о воде для охладителя на ЗАЭС. Несмотря на все заявления МАГАТЭ, уровень воды достаточный, она уже снижается. Да, уровень не критический, но вода падает и вопрос стоит, насколько быстро она будет падать.

Мы можем рассчитывать исключительно на информационный эффект. Основное, на что мы надеемся — невозможность проведения провокаций на других объектах.

Читайте также: "Использование РФ ядерного оружия в Украине — это война против НАТО": в Сенате США зарегистрировали резолюцию

Добавлю, что Украина должна быть готова, что в стенах ООН Россия имеет право на вето и есть достаточное количество стран, которые заблокируют любое решение по России. Поэтому советует использовать это выступление и в вопросе реформирования самой деятельности ООН.

Следует лишить возможности применения вето Россией. Так мы можем получить Лигу наций — ту же ООН, но толку от них никакой не было.

Кроме того, если Украину услышат, можно рассчитывать на дальнейшее усиление санкций. Но нужно настаивать, чтобы они были персональными, а не секторальными. То есть применены к лицам, причастным к конкретным преступлениям.

Это реальное давление на московитов, все остальное — это разговоры.

Напомним, в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) отреагировали на заявление украинских властей о минировании охладителей реакторов Запорожской АЭС. Там отметили, что гендиректор Рафаэль Гросси во время визита на ЗАЭС мин в водоеме-охладителе не обнаружил.

Мины находятся вне станции, а также в определенных местах внутри. Россияне объяснили это "оборонительной целью".

"Наша оценка этих конкретных мест размещения заключалась в том, что хотя наличие какого-либо взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта не испытывают существенного влияния. Мы следим за этой проблемой с большим вниманием", — сказал генеральный директор Гросси.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Дмитрий Снегирев, обозреватель Эспрессо

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Украина
Россия
ООН
Война с Россией
ядерная безопасность
Запорожская АЕС
Читайте также:
25 июня, 2023 воскресенье
В Копенгагене политические советники 15 стран обсудили украинскую Формулу мира
25 июня, 2023 воскресенье
Спектакль с Пригожиным потребовался, чтобы Лукашенко мог принять ППК "Вагнера" в Беларуси, - эксзамначальника генштаба Войска Польского
Євген Пригожин
25 июня, 2023 воскресенье
Вагнеровцы могут напасть на Украину из Беларуси, - экс-глава британского генштаба Даннатт
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.69
    Покупка 36.69
    Продажа 37.39
  • EUR
    Покупка 40.22
    Продажа 41.13
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
26 июня
14:57
Более 15% боевых машин Bradley были повреждены или уничтожены во время боевых действий в Украине, – NYT
14:53
Эксклюзив
Пригожин может готовить госпереворот в Беларуси, - представитель Объединенного переходного кабинета Ковалевский
14:42
Германия разрабатывает план долгосрочной поддержки Украины артиллерийскими боеприпасами, – Spiegel
14:22
Победитель Лиги чемпионов перешел из "Манчестер Сити" в "Барселону"
14:22
Часть Никополя снова с водой: ситуация в районах Днепропетровской области, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС
14:22
Обновлено
Силы обороны уволили Ровнополь в Донецкой области
14:18
Россия не смогла сохранить земельный участок в столице Австралии, где планировалось построить новое посольство
14:04
На фото Дмитрий Кулеба
Кулеба назвал три условия для поражения России в войне против Украины
14:00
OPINION
Тигран Оганнисян стал известным последним обращением к нам. А сколько еще детей тихо погибло на "подвалах"?
13:59
Укрзализныця планирует закрыть около 5% станций
13:57
Эксклюзив
Путин, Лукашенко и Пригожин обменялись гарантиями безопасности, как воры в законе, - советник Тихановской Вячорка
13:55
Дополнительные пункты и сухие порты: Украина разработала план на случай выхода РФ из "зернового соглашения"
13:37
Кинофестиваль ЛГБТКИА+ объявил претендентов на Приз зрительских симпатий
13:31
Смартфон
Мобильные операторы будут резервировать номера погибших или пропавших без вести военных
13:27
Новая почта открыла первое отделение в Румынии
13:23
"Монстр, созданный Путиным, действует против своего создателя", - Боррель о мятеже ЧВК Вагнера
13:22
Подрыв Каховской ГЭС: в Минагрополитики спрогнозировали уменьшение урожая зерновых на 5-7%
13:18
Оккупанты на Запорожье обещают жителям деньги за оформление паспортов детям
13:04
Ко Дню украинского кино Brukivka проведет свой шестой фестиваль в Германии
13:04
ЕС утвердил новый пакет военной помощи Украине на €3,5 млрд
12:48
В российской разведке заявили о намерении "защитить" Киево-Печерскую лавру. Украина отреагировала
12:28
Мангер и Левин получили по 10 лет заключения по делу об убийстве Екатерины Гандзюк
12:26
Игрался предметом, похожим на патрон: 7-летний мальчик пострадал от взрыва в Харьковской области
12:23
Госэкоинспекция обнаружила нефтепродукты в двух реках Херсонской области
12:13
Эксклюзив
Есть две версии относительно бунта Пригожина, - полковник запаса СБУ Притула
12:10
Из-за непогоды обесточено 120 населенных пунктов: ситуация в энергосистеме Украины
12:08
На оккупированных территориях россияне массово задерживают несовершеннолетних за проукраинские взгляды, - Восточная правозащитная группа
12:04
Демонстрация большой стратегической ошибки: Столтенберг о мятеже Вагнера в России
12:03
В Великобритании разрабатывают сценарии на случай распада России, – The Times
12:03
OPINION
Демарш украинского посла в Иерусалиме: "Нейтральность" израильского правительства выглядит чисто пророссийской позицией
11:23
В Грузии гражданин РФ пытался сорвать флаг Украины с окна дома
11:21
На западе, востоке и севере Украины пройдут дожди, на юге – сухо и солнечно: прогноз на 27 июня от Наталки Диденко
11:16
Токио возмущен решением РФ переименовать 3 сентября в "день победы над милитаристской Японией"
10:58
Россия завела все ракетоносители в Черном море в пункты базирования
10:57
Европейские игры-2023: Украина удержалась в топ-3 медального зачета по итогам первой недели соревнований
10:55
Обзор
Давление на униженного Путина усиливается, Запад должен спасти Украину, ожидающую Пригожина. Акценты мировых СМИ 26 июня
10:54
Евгений Пригожин
Несмотря на обещания Кремля: против Пригожина не закрыли дело о мятеже, - росСМИ
10:50
"Особенно важно во время войны": в МОЗ обнародовали инструкцию по подготовке к донорству крови
10:41
СБУ задержала второго информатора РФ, который шпионил за обороной Пивденноукраинской АЭС
10:40
Эксклюзив
Резонансный эффект от недомарша Пригожина более важен, чем попытка захватить Москву, - Згурец
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV